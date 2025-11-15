Itsetehty italianpata voittaa kaupan valmiin version!Tinskun keittiössä
Julkaistu 15.11.2025 06:00
MTV LIFESTYLE
Ainekset
400 g jauhelihaa
2 rkl öljyä tai voita
1 sipuli
2 valkosipulinkynttä
400 g tomaattimurskaa
2 rkl tomaattipyreetä
4 dl vettä
1 lihaliemikuutio
1 rkl kuivattua oreganoa tai pizzamaustetta
250 g spagettia
200 g herne-maissi-paprikaa pakasteena
mustapippuria myllystä
(parmesaanijuustoa)
Valmistusohje
Ruskista jauheliha öljyssä tai voissa korkeareunaisella pannulla tai kattilassa.
Rouhi jauhelihalle maun mukaan mustapippuria.
Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipuli. Lisää ne pannulle ja kuullota, kunnes sipulit pehmenevät.
Lisää tomaattimurska, tomaattipyree, vesi, lihaliemikuutio ja oregano. Anna kiehahtaa.
Itsetehty italianpata valmistuu helposti ja alle puolessa tunnissa yhdellä pannulla tai kattilassa ja se maku – se todellakin on ihan eri luokkaa. Resepti: Tinskun keittiössä – Helposti herkullista (Readme 2025).
Pätki spagetti pienemmiksi ja lisää kastikkeeseen.
Anna kastikkeen hautua hiljalleen niin kauan, että spagetti kypsyy. Lisää tarvittaessa hieman vettä.
Lisää herne-maissi-paprika ja sekoittele padan joukkoon.
Tarkista maku.
Viimeistele halutessasi raastetulla parmesaanijuustolla ja tuoreella basilikalla.
Vinkki:
Erilaisia makumaailmoja saat mausteita mieleiseksesi vaihtelemalla. Lisää kuitua ja makua saat käyttämällä täysjyväspagettia.