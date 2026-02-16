Julkaistu 57 minuuttia sitten

Paista peruna-lohilaatikkoa noin tunti 175-asteisessa uunissa uunin alatasolla. Anna vetäytyä ennen syömistä. Laita päälle kansi tai foliota, jos tuntuu, että pinta ruskistuu liikaa omaan makuusi.

Asettele vuokaan vuorotellen perunaviipaleita ja lohta. Mausta jokainen kerros tuoreella tillillä, valkopippurilla ja suolalla. Käytä kaikki aineet.

Tämän ruoan syvin olemus on perunassa. Perunoita ei kuorita, jolloin perunan maku pääsee oikeuksiinsa. Mikään ei voita perunan, voin, tillin, kerman, valkoviinin ja lohen makua yhdessä. Kokeile Peruna-kirjailija ja ruokatoimittaja Sanna Mansikkamäen ohjetta.