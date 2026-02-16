Sisällöt Tomi Einonen Vastaava päätoimittaja Ilkka Ahtiainen Uutispäätoimittaja Mona Haapsaari Julkaisupäällikkö Teemu Niikko Toimituspäällikkö, urheilu Liiketoiminta ja kehitys Jaakko Hietanen Head of Digital Development MTV Uutiset on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita Sannan helppo peruna-lohilaatikko | Resepti | Makuja | MTV Uutiset Makuja Sannan helppo peruna-lohilaatikko Kuva tulossa ohjelman esityksen jälkeen. MTV Julkaistu 57 minuuttia sitten Ainekset 1 kg kiinteitä perunoita 800 g kirjolohta (nahka ja ruodot poistettu) 1 nippu tuoretta tilliä 1 tl rouhittua valkopippuria 2 tl suolaa 1 prk (3,3 dl) kuohukermaa 1 dl valkoviiniä tai kalalientä Vuoan voiteluun ja vuoan päälle 4+4 rkl voita Valmistusohje Pese perunat, mutta älä kuori niitä. Viipaloi perunat noin puolen sentin paksuisiksi viipaleiksi. Viipaloi lohifilee noin puolen sentin paksuisiksi viipaleiksi. Hienonna tilli. Voitele vuoka voilla, säästä osa vuoan päälle. Asettele vuokaan vuorotellen perunaviipaleita ja lohta. Mausta jokainen kerros tuoreella tillillä, valkopippurilla ja suolalla. Käytä kaikki aineet. Kaada vuokaan kerma ja valkoviini. Laita voinokareita vuoan pinnalle. Paista peruna-lohilaatikkoa noin tunti 175-asteisessa uunissa uunin alatasolla. Anna vetäytyä ennen syömistä. Laita päälle kansi tai foliota, jos tuntuu, että pinta ruskistuu liikaa omaan makuusi. Tämän ruoan syvin olemus on perunassa. Perunoita ei kuorita, jolloin perunan maku pääsee oikeuksiinsa. Mikään ei voita perunan, voin, tillin, kerman, valkoviinin ja lohen makua yhdessä. Kokeile Peruna-kirjailija ja ruokatoimittaja Sanna Mansikkamäen ohjetta.