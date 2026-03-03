MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden avausjakson resepti.
Tortellinitaikina
2 kpl kananmunaa
3 dl vehnäjauhoja
suolaa
Salviavoi
400 g voita
1 kpl salottisipuli
1 pnt salviaa
1 kpl sitruuna
suolaa
Salviaöljy
salvia
oliiviöljy
suola
mustapippuri
Tortellinitäyte
200 g ricottaa
10 kpl saksanpähkinöitä
1 pnt salviaa
2 tl muskottipähkinöitä
suolaa
mustapippuria
2 tl valkoviinietikkaa
1 tl hunajaa
1 kpl (Mehu ja Kuori) sitruuna
50 g parmesaania
Valmistusohje
Mittaa taikinaa varten jauhot pöydälle (puolet) ja tee keskelle kuoppa kananmunia varten. Riko kuoppaan kananmunat ja lisää suola. Riko kananmunien rakenne haarukalla. Ala lisäämään jauhoja taikinaan vähän kerrallaan. Ota lasta ja sekoita jauhot taikinaan kunnes voit alkaa muotoilla sitä käsin. Vaivaa taikinaa kunnes se on kiinteä ja irtoaa nätisti alustasta/pöydältä. Laita taikina kelmuun ja anna levätä noin puoli tuntia. Aja pasta levon jälkeen suurimmalla asetuksella ja ala pienentämään joka kierroksella, kunnes saat haluamasi ohuuden taikinalle. Muotoile pyöreällä muotilla ja siirrä odottamaan täyttämistä.
Laita salvia kattilaan voin kanssa ja lisää pilkottu salottisipuli, kuullota ja anna hautua sekä maustua noin puoli tuntia. Siivilöi voi niin, että jäljelle jää pelkkä kirkas voi.
Lisää blenderiin salvia, öljy, sitruuna ja suola. Aja tasaiseksi ja siivilöi.
Valmista pastan täyte paahtamalla ensin pähkinöihin hyvä väri. Murskaa pähkinät esimerkiksi kutterissa ja sekoita loppujen aineksien kanssa tasaiseksi ja kiinteäksi massaksi. Ota pyöreät pastalevyt ja aseta niiden keskelle teelusikkaa käyttäen täytettä. Sivele taikinan reunat vedellä. Sulje taikina puoliympyrän muotoiseksi ja taita reunat sormilla toistensa yli.
Keitä tortellineja noin kaksi minuuttia. Nostele tortellinit reikäkauhalla lautaselle ja ripottele pinnalle raastettua parmesaania. Kaada öljy sekä voi lautaselle ja koristele saksanpähkinärouheella, syötävillä kukilla sekä tuoreilla salvianlehdillä.