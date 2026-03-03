Mittaa taikinaa varten jauhot pöydälle (puolet) ja tee keskelle kuoppa kananmunia varten. Riko kuoppaan kananmunat ja lisää suola. Riko kananmunien rakenne haarukalla. Ala lisäämään jauhoja taikinaan vähän kerrallaan. Ota lasta ja sekoita jauhot taikinaan kunnes voit alkaa muotoilla sitä käsin. Vaivaa taikinaa kunnes se on kiinteä ja irtoaa nätisti alustasta/pöydältä. Laita taikina kelmuun ja anna levätä noin puoli tuntia. Aja pasta levon jälkeen suurimmalla asetuksella ja ala pienentämään joka kierroksella, kunnes saat haluamasi ohuuden taikinalle. Muotoile pyöreällä muotilla ja siirrä odottamaan täyttämistä.