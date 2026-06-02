Yhdistä nesteet ja munat. Sekoita toisessa astiassa kuivat aineet ja sulata voi. Yhdistä kaikki ainekset ja sekoita tasaiseksi. Anna maustua noin 15 minuuttia.

Kypsennä veri kattilassa nopeasti. Kaada siivilän läpi toiseen astiaan ja jäähdytä. Tee vedestä ja sokerista sokerisiirappi ja jäähdytä pakkasessa. Yhdistä sokerisiirappi, jogurtti ja veri sauvasekoittimella. Tarkista maku ja laita massa jäätelökoneeseen. Anna tekeytyä ja tarkastele koostumusta.