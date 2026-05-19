Kuori juuripersiljat ja tee niihin viiltoja. Laita persiljat pannulle voin ja vegemiten kanssa. Anna pinnan saada väriä ja siirrä pannu uuniin. Paista 200 asteessa noin 45 minuuttia. Kun juuripersiljat ovat kypsiä, valele niihin vielä vegemitevoita.