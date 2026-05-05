- Irrota kuningasravusta kuoret ja pilko salottisipuli, keltajuuret ja valkosipuli. Paahda kattilassa öljyssä. Lisää kanaliemi sekä katajanmarjat ja anna redusoitua. Lisää suola ja siivilöi. Emulsioi voilla (25 g). Lisää lopussa puolukkamehu ja kirnupiimä. Sekoita. Mausta suolalla ja sokerilla.
- Ruskista voi (50g) kattilassa. Lisää ravun lihat 80-asteiseen voihin ja kypsennä 5 minuuttia.
- Pilko ja paahda maa-artisokat sekä keltajuuri 200-asteisessa uunissa.
- Lisää kattilaan rypsiöljy, valkosipuli, rapu / ravunkuoret ja sipuli. Lämmitä 80-90 asteiseksi ja anna maustua ja tekeytyä vähintään tunti. Sekoita lopussa puolukkamehua öljyyn (halutessasi).
Lipstikkavoi
- Sekoita hienonnettu lipstikka voihin, lisää suola. Tarjoile leivän kanssa.