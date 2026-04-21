- Keitä helmicouscousia suolatussa vedessä noin 10 minuuttia.
- Paloittele sienet ja paista puolet voissa. Leivitä toiset sienet kananmunassa sekä vehnäjauhoissa ja uppopaista 175 asteisessa öljyssä.
- Yhdistä paistetut sienet ja couscous. Lisää oliiviöljyä, suolaa ja hieman etikkaa.
- Kuivaa talouspaperilla tofut. Paloittele kuutioiksi ja paista öljyssä rapeaksi. Tee samalla karamellikastike paahtamalla sokeri kattilassa. Lisää kaurakerma ja wasabi. Mausta suolalla ja etikalla. Pyörittele rapeat tofut kastikkeessa.
- Paahda kaalin lehdet uunissa noin 5 minuuttia oliiviöljyssä. Kuivaa ja suolaa.