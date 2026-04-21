Paloittele sienet ja paista puolet voissa. Leivitä toiset sienet kananmunassa sekä vehnäjauhoissa ja uppopaista 175 asteisessa öljyssä.

Yhdistä paistetut sienet ja couscous. Lisää oliiviöljyä, suolaa ja hieman etikkaa.

Kuivaa talouspaperilla tofut. Paloittele kuutioiksi ja paista öljyssä rapeaksi. Tee samalla karamellikastike paahtamalla sokeri kattilassa. Lisää kaurakerma ja wasabi. Mausta suolalla ja etikalla. Pyörittele rapeat tofut kastikkeessa.