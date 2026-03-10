



MasterChef Suomi: Kasvisgyozat chili-seesamdipillä ja maapähkinädipillä, Outin resepti | Resepti | Makuja | MTV Uutiset





MasterChef Suomi: Kasvisgyozat chili-seesamdipillä ja maapähkinädipillä, Outin resepti Kasvisgyozat chili-seesamdipillä ja maapähkinädipillä, Outin resepti Julkaistu 10.03.2026 21:00 MTV LIFESTYLE MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden toisen jakson resepti. Ruokavalio: Kasvisruoka Gyozataikina 3 dl ruolikarkea vehnäjauhoa

0,25 tl suolaa

1,25 dl vettä Gyozatäyte 120 g kaalia

1 kpl salottisipuli

1 kpl valkosipuli

1 rl soijakastiketta

1 tl seesamiöljyä

(puolikas) limemehua

suolaa

30 g korianteria (lehti) Chili-seesamidippi 1 kpl punainen chili

1 rkl seesaminsiemeniä

2 rkl paahdettua seesamiöljyä

(puolikas) limen mehu

1 tl soijakastiketta

Maapähkinädippi>

3 rkl maapähkinävoita (crunchy)

2 rkl oliiviöljyä

2 tl soijakastiketta

(puolikas) limen mehua Valmistusohje Vaivaa gyozataikina ja jaa tasakokoisiksi palloiksi. Anna hetki asettua. Tee pastakoneella taikina palloista mahdollisimman ohuet levyt, läpikuultavat. Laita kattilaan vesi ja kattilan päälle höyrytyskori (bambu). Pidä vesi kiehuvana.

Pilko kaali, salottisipuli ja valkosipuli pieneksi. Kuullota sipulit ja lisää kaali. Paista niin että kaali pehmenee. Mausta limemehulla ja soijalla. Siirrä jäähtymään.

Laita täytettä ohuiden levyjen keskellä ja taittele gyozat haluamaasi muotoon.

Laita gyozat höyrytyskoriin. Höyrytä 7-8 minuuttia gyozojen koosta riippuen.

Sekoita dippien ainekset keskenään omiin kippoihin ja anna maustua mahdollisimman kauan.