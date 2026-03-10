MasterChef Suomi: Kasvisgyozat chili-seesamdipillä ja maapähkinädipillä, Outin resepti | Resepti | Makuja | MTV Uutiset
Kasvisgyozat chili-seesamdipillä ja maapähkinädipillä, Outin resepti Julkaistu 10.03.2026 21:00
MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden toisen jakson resepti.
Gyozataikina
- 3 dl ruolikarkea vehnäjauhoa
- 0,25 tl suolaa
- 1,25 dl vettä
Gyozatäyte
- 120 g kaalia
- 1 kpl salottisipuli
- 1 kpl valkosipuli
- 1 rl soijakastiketta
- 1 tl seesamiöljyä
- (puolikas) limemehua
- suolaa
- 30 g korianteria (lehti)
Chili-seesamidippi
- 1 kpl punainen chili
- 1 rkl seesaminsiemeniä
- 2 rkl paahdettua seesamiöljyä
- (puolikas) limen mehu
- 1 tl soijakastiketta
- Maapähkinädippi>
- 3 rkl maapähkinävoita (crunchy)
- 2 rkl oliiviöljyä
- 2 tl soijakastiketta
- (puolikas) limen mehua
Valmistusohje
- Vaivaa gyozataikina ja jaa tasakokoisiksi palloiksi. Anna hetki asettua. Tee pastakoneella taikina palloista mahdollisimman ohuet levyt, läpikuultavat.
- Laita kattilaan vesi ja kattilan päälle höyrytyskori (bambu). Pidä vesi kiehuvana.
Pilko kaali, salottisipuli ja valkosipuli pieneksi. Kuullota sipulit ja lisää kaali. Paista niin että kaali pehmenee. Mausta limemehulla ja soijalla. Siirrä jäähtymään.Laita täytettä ohuiden levyjen keskellä ja taittele gyozat haluamaasi muotoon. Laita gyozat höyrytyskoriin. Höyrytä 7-8 minuuttia gyozojen koosta riippuen. Sekoita dippien ainekset keskenään omiin kippoihin ja anna maustua mahdollisimman kauan.Tarjoile ja koristele korianterilla.