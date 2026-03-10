Jauha jauheliha karkeaksi lihamyllyllä. Leikkaa sipulit ja valkosipuli pieneksi. Paista liha ja sipulit pannulla öljyssä. Lisää suola, pippuri, juustokumina, kaneli ja kuivattu kuivattu korianteri. Paista vielä hetki, jotta aromit heräävät mausteissa. Anna jäähtyä.