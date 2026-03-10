- Jauha jauheliha karkeaksi lihamyllyllä. Leikkaa sipulit ja valkosipuli pieneksi. Paista liha ja sipulit pannulla öljyssä. Lisää suola, pippuri, juustokumina, kaneli ja kuivattu kuivattu korianteri. Paista vielä hetki, jotta aromit heräävät mausteissa. Anna jäähtyä.
- Lisää taikinan ainekset kulhoon ja työstö kimmoisa taikina. Kauli valmiista taikinasta ohut levy ja leikkaa ympyrän muotoisia paloja irti.
- Lisää jauheliha täytettä taikinoille ja taittele tortellinin kaltaisia mykyjä. Laita valmiit taikinapallot uuniin hetkeksi, noin 180 asteeseen.
- Laita jogurtti kattilaan ja kiehauta. Lisää joukkoon kananmuna, perunajauho ja suolaa. Lisää sitten kuumaan jogurttiin uunista taikinapallot ja kypsennä loppuun kuumassa kastikkeessa.
- Lopuksi laita erilliselle pannulle oliiviöljyä ja lisää murskattu valkosipuli sekä kuivattu korianteri. Paahda öljy.
- Kokoa lautaselle mykyt, jogurtti ja päälle kuuma makuöljy. Koristele granaattiomenan siemenillä sekä tuoreella lehtipersiljalla.
- Tarjoile.