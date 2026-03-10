



MasterChef Suomi: Nashvillen kanaa ja Coleslawta Kaalipannukakulla, Alexin resepti Nashvillen kanaa ja Coleslawta Kaalipannukakulla, Alexin resepti Julkaistu 10.03.2026 21:00 MTV LIFESTYLE MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden toisen jakson resepti. Kaalipannukakku (Okonomiyaki) 350 g laalia

1 kpl lananmuna

suolaa

mustapippuri Nashville tulikanat 250 g kanan paistileikettä

2,5 dl piimää

2 rkl maustekurkun lientä

2 rkl chilikastiketta

1 kpl kananmuna Leivitys 50 % vehnäjauhoja

50% pankojauhoja Tulikastike 50 g voita

2 tl cayennepippuria

1 tl paprikajauhetta

1 tl valkosipulijauhetta

1 tl sipulijauhetta

1 tl ruokosokeria

suolaa

majoneesia

2 kpl keltuaista

1 rkl dijon sinappia

1 rkl valkoviinietikkaa

2,5 dl rypsiöljyä

suolaa Coleslaw 100 g kaalia

1 kpl porkkana

1 dl majoneesia

1 dl creme Fraichea

(puolikas) sitruunanmehua

1 rkl dijon sinappia

suolaa

mustapippuria

sokeria Valmistusohje Höylää mandoliinilla kaali niin ohueksi kuin mahdollista ja mausta suolalla. Anna maustua noin 3 minuuttia ja purista nesteet pois. Riko kananmunan rakenne ja sekoita kaalit sekä mausteet. Muotoile pannukakut ja paista voileipägrillissä tai paistinpannulla.

Valmista kananmarinadi sekoittamalla kulhossa piimä, kananmuna, suolakurkun liemi sekä chilikastike. Lisää kanan paistileikkeet marinadiin ja anna marinoitua vähintään tunti, jos on aikaa ja mahdollisuus niin yön yli jääkaapissa.

Valuta kanoista enimmät nesteet ja pyöritä lihat vehnäjauhoissa, uudestaan marinadissa ja sen jälkeen pankojauhoissa. Kypsennä kanat syväpaistolla, 180 asteisessa öljyssä noin 6 minuuttia.

Sulata kattilassa voi ja sekoita tulikastikkeen mausteet sekaan, kiehauta nopeasti. Anna hetki tasaantua.

Lisää majoneesin ainekset korkeaan astiaan ja emulgoi majoneesi sauvasekoitinta käyttäen. Mausta suolalla.

Raasta porkkana, suikaloi kaali ja siirrä sekoitukseen sopivaan kulhoon. Lisää tekemäsi majoneesi, creme fraiche, sitruunanmehu ja mausteet. Sekoita hyvin ja anna maustua kylmässä.