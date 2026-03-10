MasterChef Suomi: Nashvillen kanaa ja Coleslawta Kaalipannukakulla, Alexin resepti
Nashvillen kanaa ja Coleslawta Kaalipannukakulla, Alexin resepti
Julkaistu 10.03.2026 21:00
MTV LIFESTYLE
MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden toisen jakson resepti.
Kaalipannukakku (Okonomiyaki)
350 g laalia
1 kpl lananmuna
suolaa
mustapippuri
Nashville tulikanat
250 g kanan paistileikettä
2,5 dl piimää
2 rkl maustekurkun lientä
2 rkl chilikastiketta
1 kpl kananmuna
Leivitys
50 % vehnäjauhoja
50% pankojauhoja
Tulikastike
50 g voita
2 tl cayennepippuria
1 tl paprikajauhetta
1 tl valkosipulijauhetta
1 tl sipulijauhetta
1 tl ruokosokeria
suolaa
majoneesia
2 kpl keltuaista
1 rkl dijon sinappia
1 rkl valkoviinietikkaa
2,5 dl rypsiöljyä
suolaa
Coleslaw
100 g kaalia
1 kpl porkkana
1 dl majoneesia
1 dl creme Fraichea
(puolikas) sitruunanmehua
1 rkl dijon sinappia
suolaa
mustapippuria
sokeria
Valmistusohje
Höylää mandoliinilla kaali niin ohueksi kuin mahdollista ja mausta suolalla. Anna maustua noin 3 minuuttia ja purista nesteet pois. Riko kananmunan rakenne ja sekoita kaalit sekä mausteet. Muotoile pannukakut ja paista voileipägrillissä tai paistinpannulla.
Valmista kananmarinadi sekoittamalla kulhossa piimä, kananmuna, suolakurkun liemi sekä chilikastike. Lisää kanan paistileikkeet marinadiin ja anna marinoitua vähintään tunti, jos on aikaa ja mahdollisuus niin yön yli jääkaapissa.
Valuta kanoista enimmät nesteet ja pyöritä lihat vehnäjauhoissa, uudestaan marinadissa ja sen jälkeen pankojauhoissa. Kypsennä kanat syväpaistolla, 180 asteisessa öljyssä noin 6 minuuttia.
Sulata kattilassa voi ja sekoita tulikastikkeen mausteet sekaan, kiehauta nopeasti. Anna hetki tasaantua.
Lisää majoneesin ainekset korkeaan astiaan ja emulgoi majoneesi sauvasekoitinta käyttäen. Mausta suolalla.
Raasta porkkana, suikaloi kaali ja siirrä sekoitukseen sopivaan kulhoon. Lisää tekemäsi majoneesi, creme fraiche, sitruunanmehu ja mausteet. Sekoita hyvin ja anna maustua kylmässä.
Kokoa annos pannukakun päälle ja tarjoile. Käytä maustekurkkua halutessasi.