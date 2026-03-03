Viillota sekä suolaa ankanrinta ja anna suolaantua hetken aikaa. Lohkoa perunat ja siirrä kattilaan suolattuun veteen. Keitä kypsäksi ja valuta sekä anna kuivua. Laita ankanrinta nahkapuoli alaspäin kylmälle pannulle ja paista, kunnes nahka on kullanruskea. Käännä filee ja paista lihapuolelle myös kaunis väri. Kypsennä uunissa kunnes sisälämpö on vähintään 48 astetta. Anna vetäytyä noin 10 minuuttia. Friteeraa tässä vaiheessa lohkoperunat 175 asteisessa syväpaistoöljyssä. Valuta hetki ja suolaa.

Lisää meirami,oliiviöljy, valkoviinietikka, suola ja appelsiinimehu korkeahkoon astiaan ja aja sauvasekoittimella sileäksi/hienoksi. Anna maustua hetki.

Lisää valkosipuli, inkivääri, chili ja meirami pannulle ja kuullota hetki. Lisää soija, worchesterkastike ja ankan paistorasva ja keitä hetki kasaan. Sakeuta lopuksi maissitärkkelyksellä ja anna hetken tasaantua.

Siivuta retikka ohueksi ja friteeraa 175-asteisessa syväpaistoöljyssä.