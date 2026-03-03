Pese perunat ja kuori porkkanat sekä sipulit. Pilko ja mausta suolalla sekä pippurilla. Hiero oliiviöljyä kasviksiin ja siirrä uunipellille. Paahda 250-asteisessa uunissa kauniin ruskeiksi ja kypsiksi.

Siisti siika ja mausta suolalla sekä pippurilla. Siirrä kalan ruodot ja kaikki roippeet kattilaan porkkanan ja punasipulin kanssa. Lisää liemeen tilli ja fenkolin siemenet. Siivilöi liemi ja lisää koskenlaskija juusto. Keitä lientä hieman kasaan. Lisää suola ja kevätsipulin varret.

Lisää kirveli, öljy ja pieni suola blenderiin ja aja tasaiseksi. Kuumenna hieman. Siivilöi kuituliinan läpi.

Paista siika voissa kuumalla pannulla nahkapuoli alaspäin, kunnes nahka on rapea ja kauniin ruskea. Mausta. Lämmitä samalla pannulla sulatetut ja valutetut katkaravut.

Kokoa annos laittamalla uunissa paahtuneet kasvikset ja katkaravut keoksi. Päälle rapeaksi paistettu siika. Kaada liemi kuumana ympärille. Viimeistele kirveliöljyllä ja tuoreella tillillä.