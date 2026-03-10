- Lisää taikinan ainekset kulhoon ja vaivaa tehosekoitinta käyttäen kimmoisa taikina. Siirrä taikina kelmun alle lepäämään. Kauli tämän jälkeen pyöreäksi ja ohuehkoksi.
- Revi sienet pieneksi ja paista pannulla rapeiksi ja värikkäiksi. Anna hetki jäähtyä. Sekoita kulhossa vuohenjuusto, creme fraiche ja mausteet tasaiseksi massaksi. Sekoita sienet mukaan ja tarkista maku.
- Laita täyte taikinalle ja taita puoliympyräksi täytteen jäädessä sisään. Rypytä/taittele reunat kauniiksi ja friteeraa 170 asteisessa öljyssä kauniin kullanruskeaksi. Siirrä ritilän päälle vetäytymään ja kuivumaan.
- Lisää lipstikka, etikka ja öljy blenderiin. Aja tasaiseksi. Jätä maustumaan.
- Siirrä piirakka lautaselle, lisää lipstikkaöljyä ja koristele ketunleivällä ja paistetuilla sienillä.
- Tarjoile.