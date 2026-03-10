Lisää taikinan ainekset kulhoon ja vaivaa tehosekoitinta käyttäen kimmoisa taikina. Siirrä taikina kelmun alle lepäämään. Kauli tämän jälkeen pyöreäksi ja ohuehkoksi.

Revi sienet pieneksi ja paista pannulla rapeiksi ja värikkäiksi. Anna hetki jäähtyä. Sekoita kulhossa vuohenjuusto, creme fraiche ja mausteet tasaiseksi massaksi. Sekoita sienet mukaan ja tarkista maku.

Laita täyte taikinalle ja taita puoliympyräksi täytteen jäädessä sisään. Rypytä/taittele reunat kauniiksi ja friteeraa 170 asteisessa öljyssä kauniin kullanruskeaksi. Siirrä ritilän päälle vetäytymään ja kuivumaan.

Lisää lipstikka, etikka ja öljy blenderiin. Aja tasaiseksi. Jätä maustumaan.

Siirrä piirakka lautaselle, lisää lipstikkaöljyä ja koristele ketunleivällä ja paistetuilla sienillä.