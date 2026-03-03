



MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden avausjakson resepti. Pikkelikurkku & Pikkeliretiisi puolikas kurkku

4 kpl retiisiä

1 dl väkiviinaetikkaa

2 dl sokeria

3 dl vettä Kirveliöljy 1 pnt kirveliä

2 dl rypsiöljyä Tzatzikivaahto 150 g (Ilman siemeniä) kurkkua

100 g tuorejuustoa

1 kpl valkosipulia

1,5 dl kuohukermaa Siika 1 kpl siikafilee

suolaa Paahdettu sipuli 1 kpl sipuli

suolaa Valmistusohje Lisää kattilaan etikka, sokeri ja vesi, kiehauta niin että sokeri on liuennut. Siivuta kurkut pitkittäin höylää tai mandoliinia käyttäen. Käytä samaa tyyliä retiiseihin. Kaada kuuma pikkelöintiliemi kurkkujen ja retiisien päälle ja anna maustua sekä kypsyä. Valuta vihannekset ja rullaa kurkut. Laita puntti kirveliä sekä öljy blenderiin ja aja tasaiseksi, anna hieman kuumentua. Valuta öljy kuituliinan läpi. Pullota.

Leikkaa kurkku halki ja kaavi sisusta ja siemenet pois. Pilko pienemmäksi ja siirrä blenderiin tuorejuuston sekä valkosipulin kanssa. Aja tasaiseksi. Siivilöi ja lisää kerma. Sekoita. Laita massa sifoniin ja lisää yksi kaasupanos. Siirrä kylmään.

Siisti ja mausta siika filee. Paista kuumalla pannulla nahkapuoli rapeaksi ja viimeistele lihapuoli alaspäin.

Halkaise sipuli pitkittäin ja paista erittäin kuumalla pannulla leikkuupinta mustaksi. Laita uuniin kypsymään 185-asteeseen noin 10 minuutiksi. Kuori sipuli ja ota sipulin kerroksista veneitä.