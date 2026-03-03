MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden avausjakson resepti.
Pikkelikurkku & Pikkeliretiisi
puolikas kurkku
4 kpl retiisiä
1 dl väkiviinaetikkaa
2 dl sokeria
3 dl vettä
Kirveliöljy
1 pnt kirveliä
2 dl rypsiöljyä
Tzatzikivaahto
150 g (Ilman siemeniä) kurkkua
100 g tuorejuustoa
1 kpl valkosipulia
1,5 dl kuohukermaa
Siika
1 kpl siikafilee
suolaa
Paahdettu sipuli
1 kpl sipuli
suolaa
Valmistusohje
Lisää kattilaan etikka, sokeri ja vesi, kiehauta niin että sokeri on liuennut. Siivuta kurkut pitkittäin höylää tai mandoliinia käyttäen. Käytä samaa tyyliä retiiseihin. Kaada kuuma pikkelöintiliemi kurkkujen ja retiisien päälle ja anna maustua sekä kypsyä. Valuta vihannekset ja rullaa kurkut.
Laita puntti kirveliä sekä öljy blenderiin ja aja tasaiseksi, anna hieman kuumentua. Valuta öljy kuituliinan läpi. Pullota.
Leikkaa kurkku halki ja kaavi sisusta ja siemenet pois. Pilko pienemmäksi ja siirrä blenderiin tuorejuuston sekä valkosipulin kanssa. Aja tasaiseksi. Siivilöi ja lisää kerma. Sekoita. Laita massa sifoniin ja lisää yksi kaasupanos. Siirrä kylmään.
Siisti ja mausta siika filee. Paista kuumalla pannulla nahkapuoli rapeaksi ja viimeistele lihapuoli alaspäin.
Halkaise sipuli pitkittäin ja paista erittäin kuumalla pannulla leikkuupinta mustaksi. Laita uuniin kypsymään 185-asteeseen noin 10 minuutiksi. Kuori sipuli ja ota sipulin kerroksista veneitä.
Kokoa annos laittamalla paistettu siika lautaselle. Lisää tzatzikivaahto ja asettele pikkelöidyt vihannekset sekä sipuliveneet. Viimeistele kirveliöljyllä.