Lifestyle
Makuja-sivujen kansikuva
Makuja
Etusivu
Ruokauutiset
Reseptit
Reseptihaku
Halpa vs. kallis
Koko Suomi leipoo

Skagenpiirakka

Husuresepti_kuva tulossa myöhemmin
MTV
Julkaistu 17 minuuttia sitten

MTV LIFESTYLE

Kokki Teresa Välimäen skagenpiirakka maistuu vaikka loppukesän venetsialaisissa!

  • Kokonaisvalmistusaika: 35 min
  • Aktiivinen aika: 20 min

Ainekset

  • 1 iso kaaviloitu voi- tai lehtitaikinalevy
  • 1 pieni kananmuna

skagenseos

  • 600 g sulatettuja pakastekatkarapuja
  • 1 dl ranskankermaa
  • 1 dl majoneesia
  • 1 iso punasipuli hienonnettuna
  • 1 sitruunan kuori ja mehu
  • reilusti tuoretta tilliä hienonnettuna
  • ripaukset suolaa ja mustapippuria

koristeluun

  • 150 g kylmäsavulohta
  • 100 g sulatettuja pakastekatkarapuja
  • tuoretta tilliä

Valmistusohje

  1. Sulata taikinalevy. Nosta se leivinpaperille ja kauli levyä hieman suuremmaksi. Vedä veitsellä viillot taikinaan noin 1,5 cm päästä sen reunoista, ikään kuin piirtäisit taikinalevylle kehykset.
  2. Riko kananmunan rakenne haarukalla ja voitele levy kananmunalla. Pistele keskiosaan haarukalla reikiä.
  3. Paista 225-asteisessa uunissa noin 15 minuuttia. Jäähdytä. Paina keskiosaa tarvittaessa hieman alaspäin, jolloin syntyy reunallinen piirakkapohja.
  4. Valuta katkaravut. Sekoita skagenin ainekset keskenään ja tarkista maku. Lisää tarvittaessa mausteita.
  5. Lusikoi skagenmassa piirakkapohjalle. Koristele pinta kylmäsavulohella, katkaravuilla ja tillillä. 

Lisää aiheesta:

HedelmänyytitPiiras ravunpyrstö-herkkusienitäytteelläJuustopiiras äyriäisilläÄyriäispiiras taskuravullaPiiras uusista perunoista ja juustostaVaniljainen kurpitsapiirakka
ÄyriäispiirakkaKatkaravutNopeat ja helpotLeivontaSuolaiset leivonnaiset

Tuoreimmat aiheesta

Äyriäispiirakka