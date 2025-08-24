- Sulata taikinalevy. Nosta se leivinpaperille ja kauli levyä hieman suuremmaksi. Vedä veitsellä viillot taikinaan noin 1,5 cm päästä sen reunoista, ikään kuin piirtäisit taikinalevylle kehykset.
- Riko kananmunan rakenne haarukalla ja voitele levy kananmunalla. Pistele keskiosaan haarukalla reikiä.
- Paista 225-asteisessa uunissa noin 15 minuuttia. Jäähdytä. Paina keskiosaa tarvittaessa hieman alaspäin, jolloin syntyy reunallinen piirakkapohja.
- Valuta katkaravut. Sekoita skagenin ainekset keskenään ja tarkista maku. Lisää tarvittaessa mausteita.
- Lusikoi skagenmassa piirakkapohjalle. Koristele pinta kylmäsavulohella, katkaravuilla ja tillillä.
Makuja
Skagenpiirakka
MTV
Julkaistu 17 minuuttia sitten
Kokki Teresa Välimäen skagenpiirakka maistuu vaikka loppukesän venetsialaisissa!
- Kokonaisvalmistusaika: 35 min
- Aktiivinen aika: 20 min
Ainekset
- 1 iso kaaviloitu voi- tai lehtitaikinalevy
- 1 pieni kananmuna
skagenseos
- 600 g sulatettuja pakastekatkarapuja
- 1 dl ranskankermaa
- 1 dl majoneesia
- 1 iso punasipuli hienonnettuna
- 1 sitruunan kuori ja mehu
- reilusti tuoretta tilliä hienonnettuna
- ripaukset suolaa ja mustapippuria
koristeluun
- 150 g kylmäsavulohta
- 100 g sulatettuja pakastekatkarapuja
- tuoretta tilliä