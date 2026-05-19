MasterChef Suomi: Riekko & Luumu, Zahran resepti

MasterChef Suomi: Riekko & Luumu, Zahran resepti Julkaistu 19.05.2026 21:00 MTV LIFESTYLE MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden 11. jakson resepti. Bulgur 2 dl bulgur

2 dl kanaliemi

2 dl vesi

1 kpl kanelitanko

5 kpl neilikka

3 kpl kardemumma

2 kpl laakerinlehti

1 rkl voi Kastike 1,5 dl appelsiinimehu

1 kpl salottisipuli

1 kpl luumu

1 kpl valkosipuli

1 kpl chili

1 tl kaneli

1 tl juustokumina

1 rkl fariinisokeri

suola

1 tl perunajauho

1 rkl vesi Uunipaistos 1 kpl luumu

1 kpl salottisipuli

1 kpl chili

6 kpl vihreä oliivi

0,5 tl kaneli

0,5 tl juustokumina

suola

1 tl appelsiinin kuori Riekko 1 kpl riekko

suola Sidesalaatti ja pistaasi 1 kpl luumu

1 kpl omena

1 kpl sitruuna (mehu + kuori)

suola

ruohosipuli

1 rkl pistaasipähkinä Valmistusohje Laita kanaliemi ja vesi kiehumaan. Paahda pannulla kanelitanko, muutama neilikka, kardemummat ja laakerinlehteä. Siirrä mausteet liemeen ja lisää suolaa. Lisää bulgur ja anna kiehua. Kun nestettä on puolet jäljellä, laita liesi pienemmälle ja anna hautua rauhassa kunnes neste on imeytynyt kokonaan. Nypi mausteet pois ja lisää voita. Laita appelsiinimehua, paloiteltu salottisipuli, puolikas luumu leikattuna, paloiteltu valkosipulinkynsi, hienonnettu punainen chili, kaneli, juustokumina, fariinisokeri ja suola. Anna kiehua rauhassa. Siivilöi kastike ja lisää perunajauho (sekoitettuna veteen) kastikkeeseen ja sekoita. Anna tasaantua.

Lisää kokonainen luumu paloiteltuna, salottisipuli, punainen chili, kourallinen vihreitä oliiveja, kaneli, juustokumina, suola ja appelsiininkuorta pellille. Sekoita tasaiseksi ja laita 200 asteiseen uuniin 15 minuutiksi.

Paista pannulla riekon pinnat nopeasti kiinni. Lisää reilusti suolaa ja laita paistomittari rintapalaan ja siirrä uuniin. Anna levätä 10 minuuttia ja erottele lihat toisistaan.

Paloittele luumu ja vihreä omena ohueksi. Lisää joukkoon sitruunaa, suolaa ja ruohosipulia. Sekoita ja maista.

Paahda pistaasipähkinät pannulla ja lisää koristeena annokseen.