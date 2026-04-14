MasterChef: Merirapua, rapuliemi, mäti, karamellisoitu purjo ja pikkelöity fenkoli, Outin resepti | Resepti | Makuja | MTV Uutiset

MasterChef: Merirapua, rapuliemi, mäti, karamellisoitu purjo ja pikkelöity fenkoli, Outin resepti

MTV LIFESTYLE MasterChef Suomi -sarjan seitsemännen jakson resepti. Merirapu ja rapuliemi 4 kpl merirapua

1 kpl salottisipulia

1 kpl valkosipulia

1 kpl fenkoli

2 rkl tomaattipyreetä

5 dl kalalientä

2 dl kuohukermaa

1 rkl voita

suolaa

4 oksaa timjamia

1 kpl valkosipuli

1 rkl kirjolohenmätiä Purjo ja Fenkoli 1 kpl purjosipuli

1 rkl rypsiöljyä

2 rkl voita

suolaa

1 dl etikkaa

2 dl sokeria

2 dl vettä

1 kpl fenkoli Kampasimpukka ja yrtit 2 kpl kampasimpukkaa

1 kpl (mahd. pieni) fenkoli

3 lehteä jäävuorisalaattia

4 rkl sitruunamehua

1 rkl oliiviöljyä

1 rkl pinjansiemeniä

1 tl (lehdet) timjamia

1 rkl (raaste) pecorinoa Valmistusohje Merirapua, rapuliemi, mäti, karamellisoitu purjo ja pikkelöity fenkoli: Pilko salottisipuli, valkosipulin kynsi ja fenkoli. Siirrä kattilaan ja kuullota hetki. Lisää tomaattipyre ja kuullota muutama minuutti. Renssaa ravut ja lisää kuoriosat liemi pohjaan. Lisää kalaliemi ja hauduttele noin 30 minuuttia. Siivilöi ja keitä hieman kasaan. Lisää kerma sekä voi. Aja sauvasekoittimella tasaiseksi kastikkeeksi. Tarkista maku.

Paista voissa valkosipulia ja timjamia. Ota valkosipuli sekä timjami pois ja paista ravun lihat maustevoissa noin minuutin ajan. Anna hetki vetäytyä.

Paista purjoja öljyssä kovassa lämmössä. Lisää voi ja suola. Siirrä uuniin noin 30 minuutiksi, 185 asteeseen.

Kiehauta etikka, vesi ja sokeri niin että sokeri liukenee. Siivuta fenkoli ohueksi ja laita pikkelöinliemeen 30 minuutiksi maustumaan. Valuta ja kuivaa ennen tarjoilua.

Kokoa annos. Koristele mädillä.

Kampasimpukkaa ja yrttejä: