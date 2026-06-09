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MasterChef Suomi: Ankkaa, kana-kesäkurpitsamureke ja kastiketta, Jarin resepti | Resepti | Makuja | MTV Uutiset

Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Mikko kokkaa MasterChef Suomi: Ankkaa, kana-kesäkurpitsamureke ja kastiketta, Jarin resepti MasterChef Suomi: Ankkaa, kana-kesäkurpitsamureke ja kastiketta, Jarin resepti Julkaistu 09.06.2026 21:00 MTV LIFESTYLE MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden 14. jakson resepti. Ankka rintafile 1 kpl ankan rintafileetä

suolaa

Kananpoika-lihaliemi

1 kpl porkkanaa

2 kpl salottisipulia

0,5 kpl juuriselleriä

1 kpl purjosipulia

2 dl sieniä (sekoitus)

1 l lihalientä

1 kpl kananpojan koipia ja siipiä (1 kananpoika)

ankan roippeita Punajuuripyree ja kuutiot 3 kpl punajuurta

1 kpl valkosipulia

0,5 punttia timjamia

2 rkl oliiviöljyä

2 rkl balsamicoetikkaa Fondant-perunat 2 kpl perunaa

2 rkl voita

2 dl kananpoika-lihalientä

2 kpl rosmariininoksaa

1 kpl valkosipulia Kesäkurpitsa–kananpoikamureke 1 kpl kesäkurpitsaa

2 kpl kananpojan rintafileetä

2 dl kuohukermaa Kastike 1–2 dl lihalientä (loput)

1 dl kuohukermaa

2 rkl sherryviinietikkaa

suolaa Valmistusohje Viillota ankanrasva (älä lihaan asti) ristikoksi ja leikkaa nahasta ylimääräinen ja kalvot pois. Laita ankka vakuumipussiin ja kypsennä sirkulaattorissa 55 asteisessa vedessä 2-3 tuntia. Suolaa ankka molemmin puolin ja laita kylmälle pannulle nahkapuoli alaspäin. Ala paistamaan hiljakseen niin, että rasva sulaa ja lopuksi rapeutuu. Paista kovalla lämmöllä koipia, siipiä ja ankan osia. Lisää pilkotut kasvikset ja jatka kuullottamista noin 5 minuuttia. Lisää lihaliemi ja keittele hiljakseen noin 1-2 h kunnes nestettä jäljellä yksi kolmasosa. Siivilöi toiseen kattilaan. Keitä vielä hetki kasaan niin, että maku on tarpeeksi voimakas.

Kuori punajuuret ja leikkaa paloiksi. Sekoita punajuuriin timjami, valkosipuli ja oliiviöljy. Paahda 200 asteisessa uunissa noin 30-45 minuuttia kunnes punajuurissa on al denten purutuntumaa ja ota 4 palaa syrjään ja paahda loppuja vielä 10-15 minuuttia.

Kuutioi ensin otetut punajuuret nopan kokoisiksi paloiksi ja laita loput blenderiin 1 dl lihaliemen kanssa.

Aja tasaiseksi ja lisää balsamico. Mausta suolalla.

Tee perunoista sylinterin muotoisia. Paista tasaisille pinnoille kaunis väri öljyssä. Lisää voi, rosmariini ja valkosipuli ja lusikoi perunoita kuohuvalla voilla 2-3 minuuttia. Lisää liemi ja kiehauta. Laita pannu uuniin ja anna kypsyä noin 30 minuuttia välillä liemellä valellen.

Paahda kermaa uunissa 200 asteessa noin 20 minuuttia niin, että pinta tummuu. Anna jäähtyä.

Laita fileet kutteriin kerman kanssa ja aja tasaiseksi. Leikkaa kesäkurpitsasta juustohöylällä ohuita siivuja. Leikkaa siivut vielä pitkittäin halki ja levitä kelmulle limittäin.

Levitä kanamureke (färssi) kesäkurpitsan siivujen päälle ja rullaa kelmun avulla. Pyöritä tiiviiksi rullaksi ja laita vakuumiin. Kypsennä sirkulaattorissa noin tunti, 72 asteessa.

Jäähdytä ja leikkaa annospaloiksi.