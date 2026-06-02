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MasterChef Suomi: Poron kielitacot, grillisalsa ja savustettua avocado-creme fraiche, Zahran resepti | Resepti | Makuja | MTV Uutiset

Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Mikko kokkaa MasterChef Suomi: Poron kielitacot, grillisalsa ja savustettua avocado-creme fraiche, Zahran resepti MasterChef Suomi: Poron kielitacot, grillisalsa ja savustettua avocado-creme fraiche, Zahran resepti Julkaistu 02.06.2026 21:00 MTV LIFESTYLE MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden 13. jakson resepti. Taco 5 dl maissijauhoja

2 dl vettä

1 tl suolaa

2 rkl rypsiöljyä Poron kieli 150 g poron kieltä

2 kpl porkkanaa

4 kpl valkosipulinkynttä

3 kpl salottisipulia

2 kpl laakerinlehteä

1 kpl kanelitanko

1 rkl korianterinsiemeniä

4 kpl valkopippuria

1 tl fenkolinsiemeniä

1 l lihalientä

1 l vettä

2 rkl voita Salsa 3 kpl tomaattia

2 kpl paprikaa

1 kpl jalapeñoa

1 kpl punasipulia

0,5 tl chilijauhetta Savustettu avokadokreemi 1 kpl avokadoa

175 g crème fraîchea

1 kpl limeä (mehu + kuori)

suolaa Sipuli–mango 1 kpl punasipulia

0,5 kpl mangoa

1 kpl limeä (mehu)

suolaa Valmistusohje Laita kulhoon maissijauhot, vesi, suola ja öljy. Sekoita tasaiseksi ja anna levähtää vähintään 15 minuuttia kelmuun käärittynä. Kaulitse ohueksi ja paista kuumalla pannulla öljyssä. Laita painekattilaan pilkottuna porkkana, salottisipulit, valkosipulit, laakerinlehdet, kanelitanko, korianterin siemenet, kokonaisia valkopippureita ja fenkolinsiemenet. Lisää lihaliemi ja vesi. Sekoita ja laita huuhdellut kielet 45-55 minuutiksi keittymään painekattilaan.

Kuori kypsät kielet ja paloittele kuutioiksi. Laita pannulle öljyn ja voin kanssa. Paista pinnat ja mausta limellä, paprikajauheella, suolalla ja pippurilla.

Laita grilliin leikatut tomaatit, paprikat, punasipuli ja jalopeno. Laita grillatut kasvikset kutteriin. Lisää suolaa, limeä sekä chilijauhe. Aja karkeaksi salsaksi.

Soseuta avokado ja lisää ranskankerma. Sekoita tasaiseksi ja mausta limellä ja suolalla. Laita savustuspyssy kulhoon ja peitä kelmulla. Savusta muutaman kerran, jotta maku korostuu. Anna hetken tekeytyä.

Leikkaa punasipulit ja mangot pieneksi. Mausta suolalla ja limen mehulla.