MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden 13. jakson resepti.
Taco
5 dl maissijauhoja
2 dl vettä
1 tl suolaa
2 rkl rypsiöljyä
Poron kieli
150 g poron kieltä
2 kpl porkkanaa
4 kpl valkosipulinkynttä
3 kpl salottisipulia
2 kpl laakerinlehteä
1 kpl kanelitanko
1 rkl korianterinsiemeniä
4 kpl valkopippuria
1 tl fenkolinsiemeniä
1 l lihalientä
1 l vettä
2 rkl voita
Salsa
3 kpl tomaattia
2 kpl paprikaa
1 kpl jalapeñoa
1 kpl punasipulia
0,5 tl chilijauhetta
Savustettu avokadokreemi
1 kpl avokadoa
175 g crème fraîchea
1 kpl limeä (mehu + kuori)
suolaa
Sipuli–mango
1 kpl punasipulia
0,5 kpl mangoa
1 kpl limeä (mehu)
suolaa
Valmistusohje
Laita kulhoon maissijauhot, vesi, suola ja öljy. Sekoita tasaiseksi ja anna levähtää vähintään 15 minuuttia kelmuun käärittynä.
Kaulitse ohueksi ja paista kuumalla pannulla öljyssä.
Laita painekattilaan pilkottuna porkkana, salottisipulit, valkosipulit, laakerinlehdet, kanelitanko, korianterin siemenet, kokonaisia valkopippureita ja fenkolinsiemenet. Lisää lihaliemi ja vesi. Sekoita ja laita huuhdellut kielet 45-55 minuutiksi keittymään painekattilaan.
Kuori kypsät kielet ja paloittele kuutioiksi. Laita pannulle öljyn ja voin kanssa. Paista pinnat ja mausta limellä, paprikajauheella, suolalla ja pippurilla.
Laita grilliin leikatut tomaatit, paprikat, punasipuli ja jalopeno. Laita grillatut kasvikset kutteriin. Lisää suolaa, limeä sekä chilijauhe. Aja karkeaksi salsaksi.
Soseuta avokado ja lisää ranskankerma. Sekoita tasaiseksi ja mausta limellä ja suolalla. Laita savustuspyssy kulhoon ja peitä kelmulla. Savusta muutaman kerran, jotta maku korostuu. Anna hetken tekeytyä.
Leikkaa punasipulit ja mangot pieneksi. Mausta suolalla ja limen mehulla.
Kokoa annos tacoletun päälle. Koristele halutessasi tuoreella korianterilla ja chilillä.