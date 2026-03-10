



Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Halpa vs. kallis Koko Suomi leipoo MasterChef Suomi: Parsarisotto & Jättiravut, Juliuksen resepti Parsarisotto & Jättiravut, Juliuksen resepti Julkaistu 10.03.2026 21:00 MTV LIFESTYLE MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden toisen jakson resepti. Risotto 3 dl risottoriisiä

1 kpl salottisipulia

2 kpl valkosipulia

16 cl valkoviiniä

1 l kanalientä

1 tl sitruunan kuorta

3-4 rkl sitruunamehua

12 kpl vihreää parsaa

2 dl parmesania

50 g voita

suolaa

mustapippuria

valkopippuria

oliiviöljy Jättikatkaravunpyrstö 6 kpl jättikatkaravunpyrstöä

20 g voita

1 tl chilirouhetta

suolaa

mustapippuria

2 cl jaloviinaa Valmistusohje Lämmitä kanaliemi omassa kattilassa. Pilko salottisipuli ja valkosipuli hienoksi kuutioksi. Kuullota öljyssä noin 7 minuuttia. Lisää riisit, kuullota kunnes läpikuultavia. Lisää pannulle valkoviini ja kiehauta kokonaan pois. Lisää pienissä erissä kanalientä. Anna riisin imeä neste ennen seuraavaa kauhallista. Lisää lientä niin kauan kunnes riisi on haluamassasi kypsyydessä.

Lisää lopuksi leikatut parsat, sitruunan kuori sekä mehu. Lisää voi ja parmesaani. Sekoita hyvin ja jätä löysäksi. Mausta ja maista. Lisää happoa.

Anna risoton vetäytyä ja maustua.

Paahda sillä välin muutama parsa koristelua varten. Mausta.

Paista pannulla ravut voissa ja öljyssä. Mausta suolalla, chilirouheella ja sitruunalla. Liekitä ravut jaloviinaa käyttäen. Anna hetki vetäytyä.