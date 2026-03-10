MasterChef Suomi: Parsarisotto & Jättiravut, Juliuksen resepti | Resepti | Makuja | MTV Uutiset
Makuja
MasterChef Suomi: Parsarisotto & Jättiravut, Juliuksen resepti
Parsarisotto & Jättiravut, Juliuksen resepti Julkaistu 10.03.2026 21:00
MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden toisen jakson resepti.
Risotto
- 3 dl risottoriisiä
- 1 kpl salottisipulia
- 2 kpl valkosipulia
- 16 cl valkoviiniä
- 1 l kanalientä
- 1 tl sitruunan kuorta
- 3-4 rkl sitruunamehua
- 12 kpl vihreää parsaa
- 2 dl parmesania
- 50 g voita
- suolaa
- mustapippuria
- valkopippuria
- oliiviöljy
Jättikatkaravunpyrstö
- 6 kpl jättikatkaravunpyrstöä
- 20 g voita
- 1 tl chilirouhetta
- suolaa
- mustapippuria
- 2 cl jaloviinaa
Valmistusohje
- Lämmitä kanaliemi omassa kattilassa.
- Pilko salottisipuli ja valkosipuli hienoksi kuutioksi. Kuullota öljyssä noin 7 minuuttia. Lisää riisit, kuullota kunnes läpikuultavia. Lisää pannulle valkoviini ja kiehauta kokonaan pois.
- Lisää pienissä erissä kanalientä. Anna riisin imeä neste ennen seuraavaa kauhallista. Lisää lientä niin kauan kunnes riisi on haluamassasi kypsyydessä.
Lisää lopuksi leikatut parsat, sitruunan kuori sekä mehu. Lisää voi ja parmesaani. Sekoita hyvin ja jätä löysäksi. Mausta ja maista. Lisää happoa.Anna risoton vetäytyä ja maustua.Paahda sillä välin muutama parsa koristelua varten. Mausta.Paista pannulla ravut voissa ja öljyssä. Mausta suolalla, chilirouheella ja sitruunalla. Liekitä ravut jaloviinaa käyttäen. Anna hetki vetäytyä.Kokoa annos.
Lisää aiheesta:
MasterChef Suomi: Karitsan Kare & Tomaattiriisi, Josephin reseptiMasterChef Suomi: Lihaa ja Perunaa, Katrin reseptiMasterChef Suomi: Ankanrintaa & Meiramia, Outin reseptiMasterChef Suomi: Siikaa, Valkoviinikastiketta & Kirveliä, Marin reseptiMasterChef Suomi: Särki-bourride, rouille ja tomaattivaahto, Samun reseptiMasterChef Suomi: Silakkapihvit, perunamuusi, mäti-tillikastike ja marinoitua fenkolia, Markun resepti