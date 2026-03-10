- Laita tomaatit, sipuli ja suola blenderiin ja aja tasaiseksi. Siivilöi tomaattimehu tiiviin siivilän läpi kattilaan ja keitä kasaan. Emulgoi kylmällä voilla esimerkiksi sauvasekoitinta käyttäen.
- Leikkaa tomaatti ruusuksi.
- Laita rypsiöljy ja lipstikka blenderiin, aja tasaiseksi. Mausta sitruunalla ja suolalla. Anna maustua hetki. Sivele lipstikkaöljyllä tomaattiruusu.
- Mittaa balsamico kattilaan. Lämmitä balsamico ja vispaa agar agar joukkoon. Anna jäähtyä hieman ja tiputtele pisaroina kylmään rypsiöljyyn.