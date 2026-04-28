- Laita kattilaan maito ja kerma. Sekoita ja lämmitä 60-70 asteiseksi.
- Sekoita kulhossa keltuaiset ja sokeri.
- Kun maito kermaseos on toivotussa lämpötilassa, sekoita joukkoon keltuaiset ja sokeri.
- Avaa vaniljatanko ja kaavi siemenet. Lisää kattilaan, massaan joukkoon. Kuumenna massa 82-84 asteiseksi tasaisesti sekoittaen.
- Siivilöi massa ja laita jäätelökoneeseen tekeytymään.
- Poista omenista siemenet ja lohko neljään osaan.
- Sulata pannulla sokeri ja lisää voi. Kun voi on sulanut lisää siideri ja keitä hetki kasaan. Laita omenalohkot pannulle ja karamellisoi pinnat
- Nosta omenat sivuun ja kaada pannulle kerma. Sekoita ja lisää nokare voita.
- Sulata kattilassa voi ja lisää sokeri sekä kaneli. Lisää kaurahiutaleet ja sekoita.