Laita kattilaan maito ja kerma. Sekoita ja lämmitä 60-70 asteiseksi.

Sekoita kulhossa keltuaiset ja sokeri.

Kun maito kermaseos on toivotussa lämpötilassa, sekoita joukkoon keltuaiset ja sokeri.

Avaa vaniljatanko ja kaavi siemenet. Lisää kattilaan, massaan joukkoon. Kuumenna massa 82-84 asteiseksi tasaisesti sekoittaen.

Siivilöi massa ja laita jäätelökoneeseen tekeytymään.

Poista omenista siemenet ja lohko neljään osaan.

Sulata pannulla sokeri ja lisää voi. Kun voi on sulanut lisää siideri ja keitä hetki kasaan. Laita omenalohkot pannulle ja karamellisoi pinnat