Paahda seesaminsiemenet. Lisää suola ja kahvinporot. Aja kutterissa pölyksi.

Mittaa kattilaan maito, kerma, espresso, purut ja puolet sokerista. Laita lämpenemään.

Vatkaa keltuaiset ja loppu sokeri keskenään. Valuta n.70 asteinen neste todella hiljakseen muna sokeri seokseen koko ajan sekoittaen. Kuumenna sekoitettu massa 82 asteiseksi. Siivilöi kuituliinan läpi. Anna jäähtyä tai laita suoraan jäätelökoneeseen.

Erottele keltuaiset ja valkuaiset. Vatkaa keltuaiset ja vaahdota valkuainen.

Sulata valkosuklaa ja voi pannulla. Lisää tummaa voimakasta kahvia.

Sekoita jäähtynyt valkosuklaa ja voi vatkattujen keltuaisten kanssa.

Lisää vaahdotettu valkuainen ja sekoita tasaiseksi.

Laita massa sifoniin.

Kuori appelsiinin kuoresta ohuita lastuja ja leikkaa ne ohuiksi nauhoiksi. Ryöppää kuoria 2 minuutin ajan kiehuvassa vedessä. Kuumenna sokeri ja vesi kiehuvaksi ja laita appelsiinin kuoret liemeen. Keitä noin 15 minuuttia, siivilöi ja pyöräytä sokerissa.

Mittaa espresso vaahdon ainekset kattilaan ja kuumenna aineet, niin että sokeri sulaa. Jäähdytä liemi ja kaada sifoniin. Säilytä sifonia kylmässä..

Sekoita huoneenlämpöinen voi, sokeri ja fariinisokeri yhteen. Vatkaa kananmuna ja vaniljatangon sisus mukaan. Yhdistä vehnäjauhot, ruokasooda ja suolaa yhteen. Lisää joukkoon.