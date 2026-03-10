MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden toisen jakson resepti.
Ainekset
Chimichurri
1 pnt lehtipersilja
1 pnt minttua
2 kpl valkosipulia
1 kpl chiliä
3 dl oliiviöljyä
suolaa
Naudan Paisti
300 g naudan paisti
50 g voita
(muutama oksa) rosmariinia
(muutama kynsi) valkosipulia
Parsapesto
4 kpl vihreää parsaa
3 rkl pinjansiemeniä
30 g minttua
30 g lehtipersiljaa
20 g tilliä
50 g cheddarjuustoa
suolaa
Hunaja-rosmariini Porkkanat
2 kpl porkkanaa
25 g voita
2 rkl hunajaa
(muutama oksa) rosmariinia
suolaa
mustapippuria
Paistetut Perunat
7 kpl perunaa
suolaa
rypsiöljyä
voita
Valmistusohje
Hienonna yrtit mahdollisimman pieneksi valkosipulin ja chilin kanssa. Lisää oliiviöljy sekä suola. Sekoita hyvin ja siirrä maustumaan.
Paista lihan pinnat kiinni pannulla. Lisää pannulle rosmariini, valkosipuli sekä voi. Lusikoi lihaa hetki paistovoilla. Nosta liha uunivuokaan ja aseta lämpömittari. Kypsennä 175 asteessa. Sisälämpö 54 asteeseen. Anna levätä ja leikkaa ohuiksi siivuiksi.
Pilko ja paista parsat oliiviöljyssä. Mausta suolalla. Paahda pinjansiemenet eri pannulla. Lisää blenderiin minttu, persilja, tilli, cheddarjuusto, paistetut parsat ja paahdetut pinjansiemenet. Aja tasaiseksi massaksi. Mausta tarvittaessa suolalla.
Leikkaa porkkanat pituussuunnassa halki. Paista porkkanat pannulla öljyssä niin että ne saavat hyvää paahdon väriä. Laske lämpö ja lisää voita, hunajaa, rosmariinin oksia sekä suolaa. Kypsennä niin, että porkkanaan jää purutuntuma. Lisää porkkanat parsapeston päälle.
Keitä perunat suolavedessä lähes kypsiksi. Paista kullanruskeiksi pannulla voissa, öljyssä ja lihan paistorasvassa.