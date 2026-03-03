



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





MasterChef Suomi: Kukkakaalia & Myskikurpitsa-salviavoita, Kasperin resepti | Resepti | Makuja | MTV Uutiset





Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Halpa vs. kallis Koko Suomi leipoo MasterChef Suomi: Kukkakaalia & Myskikurpitsa-salviavoita, Kasperin resepti Kukkakaalia & Myskikurpitsa-salviavoita, Kasperin resepti Julkaistu 8 minuuttia sitten MTV LIFESTYLE MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden avausjakson resepti. Ruokavalio: Kasvisruoka Kukkakaalipihvit 1 kpl kukkakaali

50 g pistaasipähkinöitä (Kuorittua)

4 rkl korppujauhoja

100 g voita Myskikurpitsa-Salviavoi Tahna 1 kpl myskikurpitsa

2 rkl oliiviöljyä

100 g valkopapuja

4 rkl sitruunan mehua

1 rkl maapähkinävoita

2 pnt salviaa

200 g voita Pikkelöity Myskikurpitsa & Jalapeno (1-2-3 Liemi) 150 g myskikurpitsaa

2 kpl jalapenoa

3 dl vettä

2 dl sokeria

1 dl väkiviinaetikkaa Salviaöljy 1 pnt salviaa

3 dl rypsiöljyjä Punakaali 200 g punakaalia

1 dl soijakastiketta

0,5 dl riisiviinietikkaa

1 dl sokeria Valmistusohje Leikkaa kukkakaalista puolittamalla, jonka jälkeen leikkaa kahdesta neljään noin 2 sentin paksuisiksi pihveiksi. Jätä tyviosa kiinni, jotta pihvit pysyvät kasassa. Suolaa pihvit ja anna maustua hetken ennen paistoa. Paista kuumalla pannulla hyvä väri molemmin puolin ja kypsennä 2-3 minuuttia kovassa kiertoilma lämmössä. Ruskista odotellessa voi ja murskaa pistaasit. Sekoita voi, korppujauhot ja pähkinät keskenään ja tarjoa pihvien kanssa.

Lohkoa kurpitsa neljään osaan. Asettele uunipellille leikkauspinta ylöspäin ja suolaa sekä lisää oliiviöljy, hiero voimakkaasti maut kiinni. Paahda 225-asteessa vähintään 30 minuuttia. Ruskista voi odotellessa. Kaavi kypsä kurpitsa blenderiin, lisää valkopavut, salvia, maapähkinävoi, sitruuna ja ruskistamasi voi. Aja tasaiseksi massaksi.

Keitä 1-2-3 liemi ja anna hetken jäähtyä. Siivuta kurpitsasta mandoliinilla ohuita siivuja. Leikkaa jalapeno ohuiksi renkaiksi ja peitä molemmat liemellä. Lisää halutessasi sekaan hieman salviaa ja siirrä kylmään maustumaan.

Lisää salvia ja rypsiöljy blenderiin ja aja lämpimäksi. Valuta kuituliinan läpi. Pullota öljy.

Leikkaa punakaalista lohkoja (jätä kanta) ja suolaa reilusti. Anna maustua. Sekoita tällä välin soija, riisiviinietikka ja sokeri. Grillaa tai paista kaali ja glaseeraa soijakastikkeella. Glaseeraa vielä kypsennyksen jälkeen.