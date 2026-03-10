Tee ensin maustettu maito. Paahda 10-12 mustapippuria pannulla 5 minuuttia ja lisää maito sekä korianterijauhe. Anna olla ihan pienellä lämmöllä pyreen valmistusta varten.

Kuori ja paloittele juuriselleri peukalonpään kokoisiksi paloiksi. Kuullota voissa noin 5 minuuttia, lisää 1 desilitra kermaa ja laita leivinpaperista kansi päälle. Anna muhia 30-40 minuuttia ja mausta suolalla sekä pippurilla. Muista sekoitella välillä.

Aja blenderissä loppu kerman, maustetun maidon ja sherryviinietikan kanssa. Maista ja lisää suola tarvittaessa.

Leikkaa salottisipuli pieneksi ja kuullota 5-10 minuuttia. Lisää punaviini ja fariinisokeri. Keitä reilusti kasaan, melkein kaikki neste saa haihtua. Lisää demi glace ja sherryviinietikka, anna hautua ja maustua lähes tarjoiluun asti. Lisää ennen tarjoilua voita, sekoita hyvin ja siivilöi.

Leikkaa purjosipulista vaalea osa. Keitä purjosipulia 5 minuuttia. Anna jäähtyä leikkuulaudalla. Halkaise jäähtynyt purjo ja paista pannulla kaunis väri. Lisää hunaja ja anna paahtua hetki. Paista karamellisoitu väri molemmin puolin.

Mausta ja paista kauriiseen kaunis väri voissa pannulla. Laita uuniin lämpömittarin kanssa. Sisälämpö 48 - 50 asteeseen. Anna vetäytyä hyvin.