Laita liivatelehti likoamaan kylmään veteen.

Poista maksasta kalvot ja leikkaa kuutioiksi. Laita oliiviöljy kuumalle pannulle ja lisää voi. Sekoittele kunnolla ettei voi pala. Lisää pilkottu salottisipuli ja maksa pannulle ja paista kunnolla. Kun maksa alkaa saada väriä lisää suola, pippuri ja laakerinlehdet. Paista hetki ja lisää portviini sekä jaloviina pannulle. Liekitä. Anna tekeytyä pannulla hetki ja lisää rosmariinin oksa.

Poista laakerinlehdet ja oksa. Laita massa blenderiin ja lisää liotettu liivatelehti. Aja seos tasaiseksi.

Siivilöi ja paseeraa massa vielä sileäksi. Vie seos jääkaappiin viilenemään. Vatkaa kuohukerma vaahdoksi ja siirrä jääkaappiin. Kun massa on jäähtynyt, sekoita ne keskenään kerman kanssa ja laita pursotinpussiin.

Vatkaa voi sähkövatkaimella ja lisää joukkoon kananmunat. Lisää mukaan suola, kuivattu meirami, leivinjauhe ja kaurajauhot. Vaivaa kunnes taikina on tasaista.

Voitele pienet vuoat vuokasprayllä ja painele taikinaa vuokien pohjalle ja reunoihin. Laita uuniin paistumaan 200 asteeseen noin 25 minuutiksi.

Lisää kattilaan pakastemustikat, sokeri ja vesi. Keitä kovalla lämmöllä. Lisää joukkoon ripaus suolaa ja rosmariinioksa. Anna oksan hautua seoksessa hetken. Poista oksa ja anna tasaantua.

Friteeraa kapriksia 170 asteisessa öljyssä rapeiksi. Kuivaa talouspaperin päällä ja anna rauhassa jäähtyä.

Laita pinjansiemenet pannulle ja paahda kevyesti suolattuna kaunis ruskea väri.

Leikkaa mustikat ja nypi meiramit.