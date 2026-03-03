MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden avausjakson resepti.
Salvia-suola
1 dl merisuolaa (Karkea)
1 pnt salviaa
Mustajuuripyre
5 kpl mustajuurta
2 dl kuohukermaa
Salviaa (Kourallinen)
Pikkelikeltajuuri
1 kpl keltajuuri
3 dl vettä
2 dl sokeria
1 dl valkoviinietikkaa
Sipuli-kantarellipaistos
1 kpl salottisipuli
120 g kantarelleja
30 g voita
suolaa
mustapippuria
Paistettu Poron paahtopaisti
150 g poron paahtopaistia
50 g voita
suola
mustapippuria
Valmistusohje
Mittaa kutteriin suola ja salvia, aja erittäin hienoksi. Nosta paperin päälle kuivumaan.
Kuori ja pese huolellisesti mustajuuret. Pilko ja keitä ensin vedessä, jotta mustajuuret pehmenevät, lisää keitinveteen suolaa. Laita kerma hautumaan salvian kanssa toiseen kattilaan. Siirrä keitetyt mustajuuret hautumaan kermaan. Aja kypsät mustajuuret kerman kanssa pyreeksi. Mausta suolalla ja sitruunalla.
Siivuta mandoliinilla keltajuuri mahdollisimman ohueksi. Kiehauta pikkeliliemen ainekset ja kaada keltajuurien päälle. Anna maustua ja kypsyä.
Pilko salottisipuli ja revi kantarellit. Paista pannulla haluamaasi koostumukseen ja mausta suolalla sekä pippurilla.
Poista porosta kalvot ja suolaa kevyesti pinta (koska salviasuola tulee loppuun). Paista voissa pannulla kaunis väri molemmin puolin. Hae lopullinen haluamasi kypsyys uunista. Lisää pippuria ja pinnalle salviasuolaa.