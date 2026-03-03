Kuori ja pese huolellisesti mustajuuret. Pilko ja keitä ensin vedessä, jotta mustajuuret pehmenevät, lisää keitinveteen suolaa. Laita kerma hautumaan salvian kanssa toiseen kattilaan. Siirrä keitetyt mustajuuret hautumaan kermaan. Aja kypsät mustajuuret kerman kanssa pyreeksi. Mausta suolalla ja sitruunalla.