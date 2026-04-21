- Kuori sipulit ja viipaloi ohueksi. Kuullota viipaleita öljyssä keskilämmöllä kunnes ovat karamellisoituneita ja ruskeita. Anna hetki vetäytyä ja tasaantua.
- Laita lipstikat kutteriin tai blenderiin öljyn, suolan, sokerin ja valkoviinietikan kanssa ja aja tasaiseksi. Suodata kuituliinan läpi.
- Leikkaa mandoliinia käyttäen lantusta 2-3 millisiä siivuja. Leikkaa siivut mahdollisimman ohueksi julienneksi ja ryöppää suolavedessä 3-4 minuuttia. Ota lanttutikut pois vedestä liinan päälle ja kuivaa ne paperilla. Sulata possunrasva kattilassa ja kuullota lanttuja rasvassa 2-3 minuuttia. Lisää kerma ja hauduta kunnes ovat al dente.
- Kiehauta 1-2-2 liemen ainekset ja lisää puolukat. Anna maustua rauhassa.
- Paista pihveihin kaunis pintaväri. Laita 170 asteiseen uuniin kunnes sisälämpö on 50 astetta. Anna vetäytyä 10 minuuttia ja leikkaa ohuiksi siivuiksi syiden vastaisesti.
- Kokoa annos.