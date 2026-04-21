Kuori sipulit ja viipaloi ohueksi. Kuullota viipaleita öljyssä keskilämmöllä kunnes ovat karamellisoituneita ja ruskeita. Anna hetki vetäytyä ja tasaantua.

Laita lipstikat kutteriin tai blenderiin öljyn, suolan, sokerin ja valkoviinietikan kanssa ja aja tasaiseksi. Suodata kuituliinan läpi.

Leikkaa mandoliinia käyttäen lantusta 2-3 millisiä siivuja. Leikkaa siivut mahdollisimman ohueksi julienneksi ja ryöppää suolavedessä 3-4 minuuttia. Ota lanttutikut pois vedestä liinan päälle ja kuivaa ne paperilla. Sulata possunrasva kattilassa ja kuullota lanttuja rasvassa 2-3 minuuttia. Lisää kerma ja hauduta kunnes ovat al dente.

Kiehauta 1-2-2 liemen ainekset ja lisää puolukat. Anna maustua rauhassa.

Paista pihveihin kaunis pintaväri. Laita 170 asteiseen uuniin kunnes sisälämpö on 50 astetta. Anna vetäytyä 10 minuuttia ja leikkaa ohuiksi siivuiksi syiden vastaisesti.