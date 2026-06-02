Halkaise munuaiset poikittain ja poista valkoinen sisusta sekä kalvot. Paista voissa ja liekitä konjakilla. Anna levätä paperin päällä 5 minuuttia.

Leikkaa kukkakaali ohuiksi siivuiksi ja paloittele vielä pieneksi.

Kuullota paloja öljyssä 40 minuuttia välillä sekoitellen. Älä polta, mutta saa olla reilusti väriä. Kun väri on hyvä, lisää lihaliemi ja anna keittyä kasaan. Aja blenderissä tasaiseksi massaksi. Lisää tarvittaessa lientä, voita ja vähän maitoa.

Paloittele kasvikset ja kuullota öljyssä. Lisää valkosipulit, balsamico ja tomaattipyree. Kuullota pari minuuttia. Lisää punaviini, mustatorvisienet ja mustikat kattilaan. Kiehauta hitaasti kunnes jäljellä on noin 2 desilitraa. Siivilöi toiseen kattilaan ja lisää lihaliemi. Keitä kasaan kunnes jäljellä jälleen 2 desilitraa. Lisää voi ja sekoita tasaiseksi.