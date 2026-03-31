Entrecote:
- Irrota pihvistä ylimääräinen rasvaa ja laita 150 asteiseen uuniin sulamaan. Suolaa pihvi molemmin puolin.
- Paista pihvi sulaneessa rasvassa. Kun pinnat on kiinni, laita pihvin päälle halkaistut valkosipulit ja timjami. Lisää pannulle voita. Kun voin vaahtoaminen alkaa rauhoittua, siirrä pannu sivuun ja valele lihaa kuumalla voilla.
- Siirrä liha uuniin kypsymään kunnes sisälämpö on 43 astetta. Anna vetäytyä rauhassa niin, että sisälämpö on 52 asteen tuntumassa.
- Keitä perunat kypsiksi ja paina kulhon pohjalla lyttyyn. Lisää suola, rosmariini ja voi. Laita 185 asteiseen kiertoilmauuniin paahtumaan kauniin ruskeaksi.
- Paista pannulla voissa pavut, sienet sekä porkkanat. Mausta suolalla ja pippurilla.
- Kuullota kattilassa salottisipulia, porkkanaa ja varsiselleriä sekä kuivattua rosmariinia. Kun kasvikset ovat saaneet väriä lisää lihaliemi ja keitä kasaan. Lisää kerma, pippurit ja keitä vielä kasaan. Lisää sitruunaa ja tarvittaessa suolaa.