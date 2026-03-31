Paista pihvi sulaneessa rasvassa. Kun pinnat on kiinni, laita pihvin päälle halkaistut valkosipulit ja timjami. Lisää pannulle voita. Kun voin vaahtoaminen alkaa rauhoittua, siirrä pannu sivuun ja valele lihaa kuumalla voilla.

Keitä perunat kypsiksi ja paina kulhon pohjalla lyttyyn. Lisää suola, rosmariini ja voi. Laita 185 asteiseen kiertoilmauuniin paahtumaan kauniin ruskeaksi.

Kuullota kattilassa salottisipulia, porkkanaa ja varsiselleriä sekä kuivattua rosmariinia. Kun kasvikset ovat saaneet väriä lisää lihaliemi ja keitä kasaan. Lisää kerma, pippurit ja keitä vielä kasaan. Lisää sitruunaa ja tarvittaessa suolaa.