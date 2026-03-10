Kuori maa-artisokat ja keitä ne suolatussa vedessä. Lisää blenderiin muut ainekset sekä maa-artisokat ja aavistus keitinlientä. Aja tasaiseksi pyreeksi ja siirrä kattilaan lämpenemään miedolla lämmöllä.

Leikkaa kukkakaalit nupuiksi ja paahda 200 asteessa noin 15 minuuttia tai kunnes ne ovat napakan kypsiä, tarkista puolivälissä.

Mittaa pikkeliliemeen 1+1+1 suhteella vesi, etikka ja sokeri. Lisää aavistus suolaa. Kiehauta liemi. Leikkaa salottisipuli mahdollisimman pieneksi ja siirrä omaan astiaan, siivuta retiisi mandoliinilla ohueksi ja siirrä myös omaan astiaan. Revi vielä kukkakaalin lehdet ja kaada kuuma liemi vihannesten päälle. Anna kypsyä ja maustua.