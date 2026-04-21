MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden kahdeksannen jakson resepti.
Kana & Kastike
1 kpl kokonainen kana
rypsiöljyä
suolaa
kanan nahkaa
2 kpl punaista paprikaa
2 kpl keltaista paprikaa
1 dl olutta
1 dl kuohukerma
2 tl kuivattu oreganoa
mustapippuria
suolaa
valkoviinietikkaa
sokeria
Lohkoperunat
5 kpl perunaa
rypsiöljyä
kuivattua oreganoa
suolaa
mustapippuria
Valmistusohje
Irrota kanasta koipireidet, siivet ja rintafileet. Erottele koipireisistä reisipalat ja nuijat. Irrota rintafileet ja rintafileen nahat, siirrä nahat odottamaan myöhempää käyttöä.
Suolaa kaikki osat molemmilta puolilta. Paista kanoihin ruskeat pinnat molemmin puolin ja siirrä sivuun odottamaan.
Öljyä kanan nahka, mausta suolalla ja mustapippurilla. Laita uunipellissä uuniin, 185 asteeseen, kunnes nahkassa on kaunis ruskea väri. Anna rapeutua talouspaperin päällä.
Kuutioi paprikat, pyöräytä öljyssä ja mausta suolalla. Paahda paprikoita uunissa 200 asteessa, kunnes pinta on saanut väriä. Nosta paprikat uunista ja aja tahnaksi blenderissä.
Siivuta loput paprikat ja kuullota pannulla. Lisää paprikatahna ja sekoita. Lisää keskiolut ja keitä kasaan. Mausta oreganolla, suolalla, pippurilla, sokerilla ja etikalla.
Lisää ruskistetut kanan osat ja anna hautua kannen alla keskilämmöllä noin 15 minuuttia. Lisää hieman vettä.
Nosta kanat pannulta ja lisää kuohukerma. Kiehauta ja tarkista maku sekä koostumus. Keitä kasaan jos paksuus ei ole sopiva.
Lohko perunat pituussuunnassa 8 osaan ja laita kulhoon. Lisää rypsiöljyä ja mausta suolalla, pippurilla sekä kuivatulla oreganolla. Laita perunalohkot kuori alaspäin uunipellille. Paahda perunalohkoja uunissa 200 asteessa noin 25 minuuttia.