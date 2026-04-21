Irrota kanasta koipireidet, siivet ja rintafileet. Erottele koipireisistä reisipalat ja nuijat. Irrota rintafileet ja rintafileen nahat, siirrä nahat odottamaan myöhempää käyttöä.

Kuutioi paprikat, pyöräytä öljyssä ja mausta suolalla. Paahda paprikoita uunissa 200 asteessa, kunnes pinta on saanut väriä. Nosta paprikat uunista ja aja tahnaksi blenderissä.

Siivuta loput paprikat ja kuullota pannulla. Lisää paprikatahna ja sekoita. Lisää keskiolut ja keitä kasaan. Mausta oreganolla, suolalla, pippurilla, sokerilla ja etikalla.