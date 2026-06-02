MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden 13. jakson resepti.
Broilerin sydän
15 kpl broilerin sydämiä
1 kpl omenaa (mehu)
3 rkl sulatettua voita
3 rkl balsamiviinietikkaa
Savustettu perunapyree
5 kpl perunoita
1,5 dl kermaa
suolaa
50 g voita
Omena–purjosalaatti
2 kpl omenoita
0,5 kpl purjoa (valkoinen osa)
3 rkl oliiviöljyä
3 rkl omenaviinietikkaa
0,5 tl hunajaa
0,5 dl dijon-sinappia
suolaa
Omena–balsamiviinietikkakastike
1 kpl omenaa (mehu)
2 rkl balsamiviinietikkaa
2 rkl kanalientä (reduktoitua)
2 rkl voita
1,5 dl kermaa
Valmistusohje
Mehusta omena ja keitä kasaan (noin puoleen). Lisää voi ja balsamiviinietikka, kiehauta siirappiseksi.
Laita broilerin sydämet vartaisiin ja glaseeraa sydämet omenakastikkeella. Siirrä glaseeratut vartaat kuumalle grillille. Kääntele sydämiä tasaisin väliajoin ja glaseeraa koko ajan. Tarkista kypsyys ja anna tasaantua. Grillausaika noin 5 minuuttia.
Kuori perunat ja siirrä kattilaan. Peitä vedellä ja lisää hieman suolaa.
Keitä kypsäksi. Painele keitetyt perunat siivilän läpi niin, että massasta tulee tasaista. Lisää lämmin kerma ja sekoita koostumus pehmeäksi, mutta ei liian löysäksi. Mausta voilla ja suolalla. Ota savustinpyssy ja savusta pyreeseen mieto maku.
Leikkaa omenat kuutioiksi ja purjo suikaleiksi. Sekoita kulhossa oliiviöljy, omenaviinietikka, dijon sinappi, hunaja ja suola. Sekoita vinaigrette omenan ja purjon sekaan.
Keitä omenamehua niin kauan että muuttuu siirapiksi. Lisää voi, etikka ja kanaliemi reduktio. Lisää vielä kerma ja tarkista koostumus.