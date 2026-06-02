Mehusta omena ja keitä kasaan (noin puoleen). Lisää voi ja balsamiviinietikka, kiehauta siirappiseksi.

Laita broilerin sydämet vartaisiin ja glaseeraa sydämet omenakastikkeella. Siirrä glaseeratut vartaat kuumalle grillille. Kääntele sydämiä tasaisin väliajoin ja glaseeraa koko ajan. Tarkista kypsyys ja anna tasaantua. Grillausaika noin 5 minuuttia.

Kuori perunat ja siirrä kattilaan. Peitä vedellä ja lisää hieman suolaa.

Keitä kypsäksi. Painele keitetyt perunat siivilän läpi niin, että massasta tulee tasaista. Lisää lämmin kerma ja sekoita koostumus pehmeäksi, mutta ei liian löysäksi. Mausta voilla ja suolalla. Ota savustinpyssy ja savusta pyreeseen mieto maku.