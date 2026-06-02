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MasterChef Suomi: Granaattiomenaglaseerattu naudansydän-tataki, puolukkageeli, savusoubise-kastike, sumakkisipulit, Marin resepti | Resepti | Makuja | MTV Uutiset

Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Mikko kokkaa MasterChef Suomi: Granaattiomenaglaseerattu naudansydän-tataki, puolukkageeli, savusoubise-kastike, sumakkisipulit, Marin resepti MasterChef Suomi: Granaattiomenaglaseerattu naudansydän-tataki, puolukkageeli, savusoubise-kastike, sumakkisipulit, Marin resepti Julkaistu 02.06.2026 21:00 MTV LIFESTYLE MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden 13. jakson resepti. Granaattiomenaglaze 4 kpl granaattiomenaa

2 rkl sokeria

vettä

Puolukkageeli

200 g puolukoita

2 g agar-agaria

1 tl hunajaa Savusoubisekastike 6 dl täysmaitoa

5 kpl sipulia

3 kpl neilikkaa

2 kpl laakerinlehteä

3 kpl maustepippuria

3 rkl voita

4 rkl vehnäjauhoja

1 tl muskottipähkinää Sumakkisipulit 2 kpl punasipulia

1 rkl sumakkia

1 kpl sitruunaa (mehu)

1 tl chilimausteseosta

2 rkl lehtipersiljaa (leikattuna)

granaattiomenaglazea Naudan sydän (tataki) 150 g naudan sydäntä

granaattiomenaglazea

suolaa Valmistusohje Poista granaattiomenan siemenet ja laita hieman vettä kattilaan. Kuumenna siemenet sokerin kanssa niin, että muodostuu siirappi. Jäähdytä huoneenlämmössä. Laita puolukat kattilaan ja keitä mehumaiseksi. Siivilöi ja lisää agar agaria. Kiehauta ja levitä tasaisesti peltilevylle. Siirrä pakastimeen ja anna jähmettyä. Soseuta blenderissä ja lisää hunaja. Leikkaa keltasipulit ja kypsennä voissa pannulla, niin etteivät ne ruskistu. Lisää neilikka, laakerinlehti ja maustepippuri.

Savusta voita savupysssyllä hellästi.

Lämmitä maito ja lisää sipulit. Kiehauta maito ja jätä maustumaan kattilaan. Laita kattilaan savustettua voita ja vehnäjauhot. Kypsennä jauhot ruskistamatta. Lisää siivilöity maito seokseen ja kiehauta, niin että kastike sakeutuu. Siirrä seos blenderiin ja soseuta sileäksi. Lisää muskottipähkinä, loput savuvoit ja suola.

Leikkaa punasipulit ohuiksi siivuiksi. Lisää sitruunamehu, sumakki, persilja, chilimausteseos, suola ja hieman granaattiomenasiirappia. Jätä maustumaan jääkaappiin.

Renssaa naudan sydän (puhdista rasvasta ja leikkaa pintakalvot irti). Leikkaa sydämestä kaksi tatakin muotoista palaa. Suolaa palat ja varrasta. Laita vartaat kuumaan hibachi-grilliin ja valele granaattiomena glaseerauksella. Paista noin 3-4 minuuttia käännellen ja kastikkeella valellen. Anna levätä ennen sen irrottamista vartaista. Leikkaa ohuiksi paloiksi.