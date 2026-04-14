Sekoita blenderissä meloni, salottisipuli, valkosipuli, vihreä paprika, limet, limen kuori, varsiselleri, vihreä tabasco, oliiviöljy ja suola. Siivilöi huolellisesti ja tarkista maut. Jäähdytä ja anna maustua hetki jääkaapissa.
Aja blenderissä kirveli öljy höyryäväksi. Valuta kuituliinan läpi.
Renssaa ja leikkaa hamachi siivuiksi. Valele kirveliöljyllä ja mausta suolalla.
Kaada crudokastike siivujen päälle ja anna maustua tarjoiluun saakka.
Sekoita muikunmäti ja passionhedelmän siemenet, sekoita. Lisää oliiviöljyä, limeä ja suolaa.
Kuori ja leikkaa salottisipuli renkaiksi. Siisti kalan posket ja friteeraa molemmat 170 asteisessa öljyssä noin 3 minuuttia.
Kokoa ja koristele annos kirvelillä ja kirveliöljyllä.