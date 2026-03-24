Leikkaa riekosta rintapalat. Laita linnun muut osat pannulle ruskistumaan kastiketta varten. Lisää pannulle porkkanan palat, salottisipuli, palsternakka ja kuullota hetki. Lisää lihaliemi ja punaviinietikka. Kun liemi on kiehunut kokoon siivilöi, lisää kerma ja keitä vielä kokoon. Viimeistele kastike voilla.
Kuori ja pilko porkkana siivuiksi. Keitä siivut porkkanamehussa. Valuta ja mausta suolalla.
Keitä porkkanamehua hetki ja lisää punaviinietikka ja suola. Lisää Agar agar. Laita massa tippapulloon. Jäähdytä öljyä pakastimessa vähintään 30 minuuttia. Tiputa porkkana tippoja öljyyn, jotka jäähtyessään kylmässä öljyssä hyytyy helmiksi.
Paista kantarellit voissa ja mausta suolalla.
Keitä pilkotut ja kuoritut perunat sekä palsternakka suolatussa vedessä. Keitä kypsiksi ja lisää kerma sekä voi. Tarkista suola ja aja pyreeksi.
Pasha
Vatkaa kaikki ainekset sekaisin kuohkeaksi. Valuta massa kuitukankaan läpi kylmässä yön yli.
Koristele appelsiini lohkoilla ja appelsiini jauheella sekä kandeeratuilla appelsiineilla. Lisää likööri päälle.