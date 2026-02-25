Hanna Himangan ciabatta | Resepti | Makuja | MTV Uutiset
Hanna Himangan ciabatta
Kuva tulossa lähetyksen jälkeen. MTV Julkaistu 25.02.2026 07:01
Hanna Himanka valmisti ciabattaa Huomenta Suomessa.
Ainekset
- 5 dl vettä, noin 37 astetta
- 25 g tuorehiivaa
- 1 ½ tl suolaa
- 2 rkl oliiviöljyä
- 7–8 dl vehnäjauhoja
Valmistusohje
Taikina:
- Mittaa kulhoon kädenlämpöinen vesi. Murustele hiiva joukkoon ja sekoita liukenemaan. Lisää suola.
- Sekoita joukkoon oliiviöljy ja jauhot. Sekoita lusikalla vain sen verran, että ainekset sekoittuvat. Taikinaa ei tarvitse vaivata. Se saa jäädä löysäksi.
- Peitä kulho leivinliinalla ja anna kohota noin 1 tunti.
Muotoilu:
- Ripottele työtasolle runsaasti jauhoja, älä pihtaile tässä tai leivät ovat kiinni työtasolla.
Kippaa taikina jauhojen päälle. Älä vaivaa.Jaa taikina leivinlastan avulla ronskisti kahteen kolmeen osaan. Ei haittaa vaikka palat ovat eri kokoisia. Taikina on löysää ja elää omaa eloaan.Taita jokainen pala leivinlastan avulla kerran itsensä ympäri ja siirrä leivinpaperilla vuoratulle pellille.Anna kohota pellillä vielä noin 20 minuuttia.
- Paista 225 asteessa noin 15–18 minuuttia, kunnes leivät saavat hieman väriä ja pinta on kauniin kullanruskea.
- Anna jäähtyä hetki ja nauti heti. Jos säilytät iltaan, pidä leivinliina leipien päällä.