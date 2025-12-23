Liiketoiminta ja kehitys

Hyydytä jääkaapissa vähintään 8 tuntia tai yön yli.

Sekoita keskenään kermaviili, ranskankerma, kurkut, lohi, sokeri ja tilli.

Kuutioi herkku/suolakurkut ja lohi.

Tämä kylmäsavulohimoussekakku on Food by Twinsin Nooran ja Petran perheen ehdoton jouluherkku – klassikko, jota ilman joulupöytä tuntuisi suorastaan vajaalta. Resepti juontaa juurensa aina 1980-luvun Pirkka-lehdestä saakka, ja on siitä lähtien ollut varma hitti niin perheen kuin vieraidenkin keskuudessa. Kakku sopii mainiosti myös vaikka uudenvuoden juhlapöytään!