Kylmäsavulohimoussekakku sopii juhlapöytään niin jouluna kuin uutenavuotenakin.Food by Twins
Julkaistu 23.12.2025 10:55
Astia
1,5 litran vetoinen silikonivuoka
Kakku
8 liivatelehteä
2 rkl vettä
1 iso suolakurkku (myrttinen)
noin 150 g graavi- tai kylmäsavulohta
200 g kermaviiliä
200 g ranskankermaa
ripaus sokeria, suolaa ja mustapippuria
2–3 rkl silputtua tilliä
2 dl kuohukermaa
Valmistusohje
Vatkaa kuohukerma vaahdoksi
Kuutioi herkku/suolakurkut ja lohi.
Sekoita keskenään kermaviili, ranskankerma, kurkut, lohi, sokeri ja tilli.
Liota liivatelehtiä kylmässä vedessä noin 5 minuuttia. Sekoita pieneen kuumaan vesitilkkaan. Vatkaa liivate neste lohimassan joukkoon. Kääntele lopuksi vatkattu kermavaahto seokseen. Kaada seos kylmällä vedellä huuhdeltuun rengasvuokaan.
Hyydytä jääkaapissa vähintään 8 tuntia tai yön yli.
Tämä kylmäsavulohimoussekakku on Food by Twinsin Nooran ja Petran perheen ehdoton jouluherkku – klassikko, jota ilman joulupöytä tuntuisi suorastaan vajaalta. Resepti juontaa juurensa aina 1980-luvun Pirkka-lehdestä saakka, ja on siitä lähtien ollut varma hitti niin perheen kuin vieraidenkin keskuudessa. Kakku sopii mainiosti myös vaikka uudenvuoden juhlapöytään!