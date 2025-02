Poliisi tutkii Valion tietomurtoa

Valio on tehnyt Helsingin poliisilaitokselle rikosilmoituksen 12. joulukuuta tapahtuneesta tietomurrosta, joka on vaarantanut 70 000 ihmisen henkilötiedot.

Poliisi kertoo tutkivansa laajaa kokonaisuutta törkeänä tietomurtona.

Tammikuun lopulla kerrottiin, että Valion tietomurron hyökkääjälle on päätynyt noin 70 000 Valion Eläkekassan vakuutetun ja etuudensaajan tietoja. Valtaosassa tapauksista hyökkääjän haltuun on päätynyt uhrin nimi ja henkilötunnus.

Eläkekassan jäsenen ei tarvitse tehdä poliisin mukaan erillistä rikosilmoitusta tapaukseen liittyen eikä ottaa poliisiin yhteyttä, sillä poliisi saa kaikki tarvittavat tiedot asian tutkintaa varten Valiolta.

Lue lisää: Valvontaviranomainen puuttuu Valion tietomurtoon

Poliisi: Asianosaisten hyvä tehdä toimia oman identiteetin suojaamiseksi

Rikosilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun havaitsee omien henkilötietojen väärinkäytöksen tai sen yrityksen, poliisi ohjeistaa tiedotteessaan.

– Tällä hetkellä esitutkinnassa selvitetään sitä, mitä tarkalleen on tapahtunut ja miten tietomurto on tehty. Kaikkien asianosaisten on hyvä tehdä toimia oman identiteetin suojaamiseksi, kertoo rikosylikomisario Lauri Huittinen.

Viestinnän osalta poliisilla on vastuu rikostutkintaan liittyvästä tiedottamisesta. Valio rekisteripitäjänä puolestaan kertoo, millaisia tietoja järjestelmistä on päässyt vuotamaan ja keitä henkilöitä tämä koskee.