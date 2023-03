Tutkimus paljastaa karun totuuden suomalaisten ruokaostoksista juuri nyt

Hintojen nousu on vaikuttanut suomalaisilla erityisesti liha- ja kalatuotteiden ostamiseen. Vain reilu kolmannes ostaa nyt lihaa ja kalaa yhtä paljon kuin aiemmin. Kaikkiin tuloluokkiin kuuluvat suomalaiset pihistelevät myös herkkujen ostamisen yhteydessä.

Terveellisestä ruoasta joudutaan tinkimään ja kaupasta valitsemaan halvimpia tuotteita

– Erityisesti huonossa taloustilanteessa olevien tilanne on vieläkin kehnompi, sillä he joutuvat valitsemaan aina halvimman tuotteen, ja ajoittain he joutuvat jopa jättämään ruokaa ostamatta kohonneiden hintojen vuoksi.