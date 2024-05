Jos ostit tätä kermaa, palauta kauppaan – pilaantumisvaara!

Juustoportti on vetänyt myynnistä erän vispikermaa, koska siinä on havaittu laatupoikkeama. Kyseessä on Vispikerma 5 dl laktoositon UHT, jonka parasta ennen -päivämäärä on 26.10.2024. Tuotteen EAN-koodi on 6408653126551.