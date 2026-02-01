Asiantuntijat kertovat, miksi puuroa kannattaa syödä.

Puuro kuuluu monen suomalaisen ruokavalioon, ja sitä syödään niin kotikeittiöissä kuin joukkoruokailuissakin.

Huomenta Suomessa selvitettiin lokakuussa 2025, miten kaurapuurosta saa tuunattua herkullisen ja terveellisen aterian, ja mitkä ovat puuron terveyshyödyt.

– Puuro on monipuolista, maukasta, helppoa valmistaa ja aika edullistakin. Jos mietitään ravitsemuksellisesti, niin kaurahiutale tai hiutalepuuro ylipäätään tehdään täysjyvästä, ja se on ehdottomasti hyvä juttu, kertoi Raisio-konsernin ravitsemusasiantuntija Marja Vakkuri.

Kauralla uniikit terveyshyödyt

Uusissa ravitsemussuosituksissakin korostetaan täysjyvän tärkeyttä. Suurin osa suomalaisista syö silti edelleen liian vähän täysjyvää. Marja Vakkuri korostaa täysjyväviljan sisältämän kuidun positiivisia vaikutuksia.

– Se edistää suoliston hyvinvointia ja tutkimusten mukaan ehkäisee myös tiettyjä suolistosairauksia.

Kauran sisältämällä kuidulla, beetaglukaanilla, on tutkitusti paljon terveysvaikutuksia.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on hyväksynyt kauralle ja eritoten kauran beetaglukaanille kolme terveysväittämää: Kauran beetaglukaanit edistävät veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina, kauran beetaglukaanin nauttiminen osana ateriaa auttaa vähentämään veren glukoosipitoisuuden kohoamista aterian jälkeen ja kaurajyvän kuitu edistää ulostemassan lisääntymistä.

"Voisimme olla innokkaampia puuronsyöjiä"

Maa- ja kotitalousnaiset ry:n matkailu- ja ruoka-asiantuntija Janita Kylänpää kannustaa suomalaisia syömään entistä enemmän puuroa.

– Puuroa toki syödään hyvin, ja se on esimerkiksi joukkoruokailussa tosi hyvin edustettuna. Ehkä kodeissa voitaisiin vielä petrata, koska puuro on edukasta ja ravitsevaa.

Kylänpään mukaan puuroa syödään hyvin erityisesti perheissä, jossa on pieniä lapsia.

– Sitten se vähän niin kuin unohtuu. Me voisimme olla innokkaampia puuronsyöjiä.

Katso yllä olevalta videolta, miten tehdään ravitseva ja herkullinen kaurapuuro!

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran lokakuussa 2025.