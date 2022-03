Rahaa voi säästyä myös ruoanlaitossa! Moni ei tule ajatelleeksi: "Vaikuttavin yksittäinen asia, jonka ihminen voi tehdä"

Ruonlaiton kustannukset ovat paljon muutakin kuin vain raaka-aineet, jota ateriaasi käytät, muistuttaa BBC . Keittiön erilaiset kodinkoneet, joita ruoanlaitossa hyödynnetään kuluttavat myös energiaa – ja kaikkihan me tiedämme, että se ei ole halpaa

Vähennä uunin käyttöä

– Uunin käyttö vain erityistilanteissa on vaikuttavin yksittäinen asia, jonka ihminen voi tehdä, Bridle toteaa viitaten energiankulutuksen pienentämiseen.

Keitetyn puuron sijaan tuorepuuroa?

Laita kansi päälle kattilaan

– Valitse myös aina oikean kokoinen kattila valmistettavaan ruokaan nähden. Kahdenkymmenen litran kattila yhden hengen pasta-annoksen valmistamiseen on rahan tuhlausta, Reynolds muistuttaa.

Jos tarkoituksesi on vain keittää vettä, vedenkeitin on usein liettä energiatehokkaampi vaihtoehto. Pientä säästöä voi myös saada aikaan sillä, että keittää pastaveden ensin vedenkeittimessä ja kaataa sen sitten kattilaan. Tämä riippuu kuitenkin myös lieden toimintamekanismista. Esimerkiksi induktioliesi on energiatehokas vaihtoehto.