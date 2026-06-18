Suosittu coleslaw-salaatti sopii myös juhannuksen ruokapöytään.
Yksi MTV Uutisten Makuja-ruokasivuston suosituimmista resepteistä on Kari Aihisen helppo kaalisalaatti eli coleslaw. Aihinen valmisti tätä hitiksi noussutta kaalisalaattia aikoinaan MTV:n Kaappaus keittiössä -ohjelmassa.
Majoneesipohjainen coleslaw sopii mainiosti esimerkiksi erilaisten grilliherkkujen lisukkeeksi. Sitä voi sujauttaa myös hampurilaisten tai hodareiden väliin.
Coleslaw on mainio lisukesalaatti juhannuspöytään. Muista kuitenkin pitää huolta kylmäketjusta, äläkä esimerkiksi jätä salaattia auringonvaloon pitkäksi aikaa.
Nappaa suosittu ohje: Kari Aihisen coleslaw
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4:02Tämä Kari Aihisen fenkolislaw valmistetaan ilman majoneesia.