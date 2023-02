Ostatko näitä tuotteita? Selvitimme suomalaiskauppojen suosituimmat valmisruoat

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin helmikuussa valmisruokien suosiosta . Tilastoista on nähtävissä, että valmisruokien suosio on vuosi vuodelta kasvanut.

– Ylivoimaisesti suurin suomalaisen ruokakulttuurin muutos viimeisen 10 vuoden aikana on valmisruokaistuminen ja valmisruoan kasvu. Puhutaan 6–9 prosentin vuosikasvuista, Atrian tutkimuspäällikkö Jukka Saarenpää kertoi MTV Uutisille.

S-ryhmä: Ravintolatasoiset valmisruoat haastavat perinteiset suosikit

Tuotteiden tarjonta on monipuolistunut hurjasti muun muassa erityisruokavalioihin ja eri maanosien makumaailmoihin.

– Perinteisten valmisruokatuotteiden rinnalle on tullut myös selvästi korkealaatuisempia tuotteita, jotka erottuvat muun muassa laadukkaammilla raaka-aineilla, tuoreustasolla sekä erilaisilla makuprofiileilla. Parin viime vuoden aikana kauppojen hyllyille on ilmestynyt ravintoloista tuttuja brändejä, Kovalainen kertoo MTV Uutisille.

Lidl: Valmisruokia syödään hyvällä omallatunnolla

Lidlin valikoimapäällikkö Kirsi Jokipiin mukaan valmisruoat ovat suomalaiskuluttajille perustuotteita, jotka on helppo napata mukaan.

– Myös erikoisemmat ja eksoottisemmat valmisruoat käyvät kaupaksi, mutta tuttujen tuotteiden ja makujen pariin on helppo palata, Jokipii kertoo.

Lidlillä valmisruokien myynti on niin ikään kasvanut ja kuluttajat tarttuvat niihin entistä helpommin. Jokipiin mukaan valmisruokia myös syödään nykyään niin sanotusti hyvällä omallatunnolla, sillä ruoat ovat ehkä terveellisempiä ja maistuvampia kuin joskus aiemmin.

– Eineksistä on vähennetty muun muassa lisäaineita ja suolaa, ja niissä käytetyt raaka-aineet ovat laadukkaita.

K-ryhmä: Hinnan merkitys kasvussa, mutta kysyntää myös laadukkaille valmisruoille

Keskon päivittäistavaratoimialan tuoretuotteiden osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen kertoo valmisruokatarjonnan ja sitä suosivan kuluttajajoukon tulevan kasvamaan myös lähivuosina. Valmisruokakategoria on monipuolinen ja laaja, ja tuotteita löytyy useissa hintaluokissa erilaisille kuluttajille ja erilaisiin tilanteisiin.

– Vaikka tarjoustuotteet ja esimerkiksi peruslaatikot ovat viime kuukausina kasvattaneet suosiotaan hinnan merkityksen kasvaessa, myös laadukkaammalle valmisruoalle on edelleen kysyntää, Vuorinen kertoo.

K-ryhmän tekemän Ruokailmiöt 2023 -tutkimuksen mukaan suomalaisten arki on kiireistä, ja ruoanlaittoon halutaan käyttää vähemmän aikaa kuin aiemmin. K-ruokakaupoissa valmisruokien myynninkehitys on yli tuplaantunut viimeisen viiden vuoden aikana ja valikoimiin on tullut lähes 1 000 uutta tuotetta.