Näitä juomia suomalaiset litkivät kesällä eniten – Panimoliitto ärähtää pullovesistä: "Kuluttaja harvoin tietää maksavansa…"

Panimoliiton mukaan suomalaisten vesien kulutus on edelleen EU-maiden pienintä, 24,6 litraa henkilöä kohden vuodessa. Virvoitusjuomia suomalaiset juovat noin 54,6 litraa henkilöä kohden vuodessa, mistä noin puolet on sokerittomia tai vähäkalorisia juomia. Kulutus on alle eurooppalaisen keskitason.