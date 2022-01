Koronakapinointi Pieksämäellä jatkuu – suljettavaksi määrätty baari piti ovensa auki, poliisi sulki kuppilan

Itä-Suomen poliisi vahvistaa MTV Uutisille, että poliisilla on ollut tehtävä Kiilassa lauantaina alkuillata noin kello 16 aikoihin.

– Poliisi on siellä käynyt ja sulkenut ravintolan, poliisista kerrotaan.

Baari määrättiin suljettavaksi viime viikolla

Itä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 5. tammikuuta, että Kiilan Kuppilan tulee keskeyttää kaikki ravitsemusliiketoimintansa 6.–20. tammikuuta väliseksi ajaksi .

Tämä tarkoittaa myös sitä, että take away -myynti ja kotiinkuljetuspalvelu on niin ikään kielletty.