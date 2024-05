Lidliltä tärkeä muistutus kaupan kassalla myytävistä muovipusseista

Kaupan muovipussi roskapussina ei ole ekoteko

Ympäristöministeriön ja Kaupan liiton sopimuksne mukaan vuoden 2025 loppuun mennessä tulisi muovikasseja käyttää alle 40 vuodessa kansalaista kohti. Lidlin mukaan suomalaiset käyttivät 64 muovikassia vuonna 2022, eli tavoitteeseen on vielä matkaa.

Yleisesti myös ajatellaan, että kaupasta ostettu muovikassi, joka käytetään roskapussina, on ekoteko. K-ryhmästä muistutettiin jo aiemmin, ettei asia ole suinkaan näin. Samaa muistutetaan nyt myös Lidlistä.

– Kassalta yksittäin myytävät muovikassit sisältävät viisi kertaa enemmän muovia kuin rullassa myytävät. Tämä on monelle yllätys – Instagram-kyselyssämme 64 prosenttia ei ollut tiennyt tätä. Rullana myytävä muovikassi on siis kevyempi vaihtoehto, ja se on kevyempi myös kukkarolle.