Lidl vetää takaisin myymäänsä suklaata virheellisten pakkausmerkintöjen vuoksi.

Ritter Sport -merkin Nugat-suklaan pakkauksessa on ollut virheellisesti tumman suklaan ainesosaluettelo.

Suomen- ja ruotsinkielisestä ainesosaluettelosta puuttuu tieto, että suklaa sisältää maitoa ja hasselpähkinää. Tuote voi siten olla vaaraksi maito- ja pähkinäallergikoille.

Takaisinveto koskee vain Lidlissä myytäviä Ritter-suklaalevyjä ja vain Nugat-makua. Tuotteen pakkauskoko on 100 grammaa.

Tuotteen voi palauttaa Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.